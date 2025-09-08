Netflix confirma la tercera temporada de "Mi vida con los chicos Walter": ¿será la última?

Los fanáticos de Netflix tienen algo que celebrar, tras dejar a la segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter” entre lo más visto y un final abierto , confirmaron la tercera entrega. La serie, basada en las novelas de Ali Novak, conquistó a millones gracias a su combinación de drama adolescente, romance y dinámicas familiares intensas.
La segunda temporada, con diez episodios, se mantuvo entre los títulos más vistos en Netflix. En parte, se debe al regreso de todo su elenco: Nikki Rodríguez (Jackie Howard), Sarah Rafferty (Katherine), Marc Blucas (George), Noa LaLonde (Cole Walter), Ashby Gentry (Alex Walter).
Segunda temporada: romance, drama y éxito en la plataforma
La segunda temporada se distancia de la secuela literaria “My Return to the Walter Boys”, y desarrolla su propia narrativa. La trama muestra a Jackie quien regresó a Colorado motivada por Katherine, con la intención de resolver conflictos con Alex, fijar límites con Cole y reafirmar su lugar en la familia Walter.
Mientras tanto, Alex enfrenta su popularidad tras el éxito en el rodeo y Cole busca redefinir su identidad luego de una lesión que lo alejó del fútbol.
Confirman una nueva, ¿y última?, entrega
La creadora y showrunner Melanie Halsall confirmó que la serie tendrá tercera temporada y aclaró que no planea terminar la historia allí: “Ya tengo todo mapeado con mucha anticipación”, aseguró.
Halsall destacó que el triángulo amoroso entre Jackie, Cole y Alex seguirá siendo el motor de la serie y que los personajes continuarán enfrentando conflictos que marcarán su crecimiento y evolución.
Melanie Halsall, showrunner de la serie.
El éxito constante en Netflix también juega un papel clave: la serie se mantuvo en el top de visualizaciones durante semanas, lo que aumenta las posibilidades de futuras temporadas. Si la audiencia sigue o crece, la historia de los Walter podría extenderse más allá de la tercera entrega, consolidando a la serie como un éxito duradero de la plataforma.