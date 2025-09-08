8 de septiembre de 2025 - 15:49

Netflix confirma la tercera temporada de "Mi vida con los chicos Walter": ¿será la última?

La segunda entrega de la serie sobre un triángulo amoroso está entre lo más visto de la plataforma pero ya se habla de su continuación.

Con la segunda temporada aún activa en Netflix, surgen dudas sobre la continuación de la serie.&nbsp;

Con la segunda temporada aún activa en Netflix, surgen dudas sobre la continuación de la serie. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los fanáticos de Netflix tienen algo que celebrar, tras dejar a la segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter” entre lo más visto y un final abierto , confirmaron la tercera entrega. La serie, basada en las novelas de Ali Novak, conquistó a millones gracias a su combinación de drama adolescente, romance y dinámicas familiares intensas.

Leé además

Lindsay Lohan sigue posicionada en Netflix con una película de hace casi 3 años.

La película que oculta Netflix y tiene a Lindsay Lohan como protagonista

Por Agustín Zamora
Álvaro Morte interpreta a Rafael Salazar en la miniserie de Netflix.

En 3 capítulos: actor de "La casa de papel" protagoniza una serie en Netflix con violentas desapariciones

Por Redacción Espectáculos

La segunda temporada, con diez episodios, se mantuvo entre los títulos más vistos en Netflix. En parte, se debe al regreso de todo su elenco: Nikki Rodríguez (Jackie Howard), Sarah Rafferty (Katherine), Marc Blucas (George), Noa LaLonde (Cole Walter), Ashby Gentry (Alex Walter).

Segunda temporada: romance, drama y éxito en la plataforma

La segunda temporada se distancia de la secuela literaria “My Return to the Walter Boys”, y desarrolla su propia narrativa. La trama muestra a Jackie quien regresó a Colorado motivada por Katherine, con la intención de resolver conflictos con Alex, fijar límites con Cole y reafirmar su lugar en la familia Walter.

Embed - Mi vida con los chicos Walter: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Mientras tanto, Alex enfrenta su popularidad tras el éxito en el rodeo y Cole busca redefinir su identidad luego de una lesión que lo alejó del fútbol.

Confirman una nueva, ¿y última?, entrega

La creadora y showrunner Melanie Halsall confirmó que la serie tendrá tercera temporada y aclaró que no planea terminar la historia allí: “Ya tengo todo mapeado con mucha anticipación”, aseguró.

Halsall destacó que el triángulo amoroso entre Jackie, Cole y Alex seguirá siendo el motor de la serie y que los personajes continuarán enfrentando conflictos que marcarán su crecimiento y evolución.

Melanie Halsall, showrunner de la serie.
Melanie Halsall, showrunner de la serie.

Melanie Halsall, showrunner de la serie.

El éxito constante en Netflix también juega un papel clave: la serie se mantuvo en el top de visualizaciones durante semanas, lo que aumenta las posibilidades de futuras temporadas. Si la audiencia sigue o crece, la historia de los Walter podría extenderse más allá de la tercera entrega, consolidando a la serie como un éxito duradero de la plataforma.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La película de terror de Netflix que tiene a todos a los gritos.

La película india de terror mitológico que aterroriza a todos en Netflix y dura más de 2 horas

Por Redacción Espectáculos
La película coreana de Netflix que enganchó a los adolescentes.

La nueva película coreana en Netflix sobre un romance adolescente y un misterioso pasado

Por Redacción Espectáculos
Llegó a Netflix una nueva película de vikingos con Anya Taylor-Joy.

La película de vikingos con Anya Taylor-Joy que llegó a Netflix y nadie quiere perderse

Por Redacción Espectáculos
La película sobre unos jubilados detectives protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie.

En el top de Netflix: la película sobre jubilados, con un elenco consagrado, que resuelven crímenes

Por Redacción Espectáculos