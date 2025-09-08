Netflix confirma la tercera temporada de "Mi vida con los chicos Walter": ¿será la última?

Los fanáticos de Netflix tienen algo que celebrar, tras dejar a la segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter” entre lo más visto y un final abierto , confirmaron la tercera entrega. La serie , basada en las novelas de Ali Novak, conquistó a millones gracias a su combinación de drama adolescente , romance y dinámicas familiares intensas.

La segunda temporada, con diez episodios, se mantuvo entre los títulos más vistos en Netflix. En parte, se debe al regreso de todo su elenco: Nikki Rodríguez (Jackie Howard), Sarah Rafferty (Katherine), Marc Blucas (George), Noa LaLonde (Cole Walter), Ashby Gentry (Alex Walter).

La segunda temporada se distancia de la secuela literaria “My Return to the Walter Boys”, y desarrolla su propia narrativa. La trama muestra a J ackie quien regresó a Colorado motivada por Katherine, con la intención de resolver conflictos con Alex, fijar límites con Cole y reafirmar su lugar en la familia Walter.

Mientras tanto, Alex enfrenta su popularidad tras el éxito en el rodeo y Cole busca redefinir su identidad luego de una lesión que lo alejó del fútbol.

La creadora y showrunner Melanie Halsall confirmó que la serie tendrá tercera temporada y aclaró que no planea terminar la historia allí: “Ya tengo todo mapeado con mucha anticipación”, aseguró.

Halsall destacó que el triángulo amoroso entre Jackie, Cole y Alex seguirá siendo el motor de la serie y que los personajes continuarán enfrentando conflictos que marcarán su crecimiento y evolución.

El éxito constante en Netflix también juega un papel clave: la serie se mantuvo en el top de visualizaciones durante semanas, lo que aumenta las posibilidades de futuras temporadas. Si la audiencia sigue o crece, la historia de los Walter podría extenderse más allá de la tercera entrega, consolidando a la serie como un éxito duradero de la plataforma.