El Flaco Pailos trae el humor cordobés a Mendoza con una minigira: dónde serán los cuatro shows

El humor cordobés llega a Mendoza con un espectáculo que promete una seguidilla de noches inolvidables. El Flaco Pailos , uno de los grandes referentes de la comedia argentina, presenta " Pollerudo", un show donde las carcajadas están aseguradas. Acompañado por Carla Dogliani , una de las voces más originales y frescas de la escena humorística actual, la dupla se sube al escenario para reírse —y hacer reír— de las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres.

Con un estilo ágil, cargado de ocurrencias y con la complicidad permanente del público, la propuesta combina los clásicos chistes del Flaco con los personajes desopilantes de Dogliani. La química entre ambos da como resultado un espectáculo dinámico y cercano, que ya hizo reír al país entero.

El tour mendocino de "Pollerudo" comienza en Malargüe este miércoles 10 de septiembre a las 21 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus (Salón Auditorium Canelo), ubicado en Av. San Martín y Pasaje la Ortegüina. La entrada general tiene un valor de $25.000.

Al día siguiente, jueves 11 de septiembre, la risa se traslada a San Rafael : la cita será en el Multiespacio Excelsior (Independencia 200) a las 21, con entradas generales también a $25.000.

El viernes 12 de septiembre será el turno de San Carlos , con función en el Cine Teatro Real Municipal (San Martín 333) a las 21. En este caso, los precios varían según la ubicación: $28.000 para platea baja y $25.000 para platea alta.

Finalmente, el tour cerrará el sábado 13 de septiembre en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27), a las 21. Las entradas se dividen en tres sectores: platea baja (filas 1 a 18) a $30.000, platea baja (filas 19 a 25) a $28.000 y platea alta a $25.000.

Las entradas de todas las funciones de este minitour pueden adquirirse en Entradaweb.com.ar.

Con cuatro funciones en distintas ciudades de Mendoza, "Pollerudo" se perfila como una de las propuestas de humor más convocantes de la temporada. Una oportunidad imperdible para disfrutar del humor directo, fresco y popular del Flaco Pailos.