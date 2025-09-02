Marcelo Tinelli llega al streaming con un programa de actualidad y humor: los detalles del nuevo proyecto

El conductor volverá a apostar al streaming, sumándose a una de las señales más popualares de la actualidad.

Marcelo Tinelli tendrá un programa de streaming lleno de actualidad y humor.

No hay dudas de que el streaming es un formato que ya llegó para quedarse. En un punto intermedio entre la radio y la televisión, con las redes sociales como disparador, este tipo de entretenimiento se ha convertido en una de las opciones más populares entre el público argentino.

Uno de los líderes de la televisión que todavía permanecía ajeno al formato era Marcelo Tinelli. Pero según informó recientemente Pepe Ochoa en LAM, el creador de Showmatch se sumará a la tendencia de los últimos años con un nuevo proyecto propio.

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli tendrá un programa de streaming lleno de actualidad y humor. Web Ante las dificultades para llevar adelanto un formato como el del Bailando, el productor y conductor televisivo optó por desarrollar su propio programa en la señal Carnaval, una de las más populares de la actualidad.

Marcelo Tinelli tendrá su programa de streaming El proyecto, que no tiene fecha de lanzamiento confirmada, podrá seguirse a través de YouTube y supone una nueva apuesta para Tinelli, quien viene de una fallida experiencia de reality show familiar y no ha tenido demasiadas repercusiones con sus últimos proyectos televisivos.

De acuerdo a lo que aportó LAM, el ciclo tendrá un enfoque en la actualidad y humor y contará con un equipo integrado por Sabrina Rojas y el imitador Iván Ramírez, dos personalidades que le darán frescura al formato.