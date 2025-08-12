Revelaron la razón por la cuál Marcelo Tinelli no podrá volver a la televisión

Una nueva emisión del Bailando costaría millones de pesos en producción, lo que la vuelve inviable en el corto plazo.

Marcelo Tinelli enfrenta serias dificultades para concretar su vuelta a la televisión con una nueva edición del Bailando, principalmente por el elevado presupuesto que demanda el programa. La periodista Marina Calabró explicó en Lape Club Social Informativo que, según información que obtuvo de su entorno, producir una sola emisión cuesta entre 75 y 80 millones de pesos.

El coste de producción del Bailando Este cálculo incluye el despliegue técnico y artístico necesario para mantener el formato tal como lo concibe su creador, pero deja fuera cualquier honorario para el propio Tinelli. La cifra, según Calabró, resulta imposible de cubrir en la coyuntura actual, donde la publicidad y el financiamiento de contenidos televisivos atraviesan un período de fuerte retracción.

Marcelo Tinelli La columnista detalló que uno de los puntos más onerosos es el equipo de bailarinas, cuyos contratos están amparados por un convenio sindical que fija tarifas inamovibles. “No hay manera de negociar, tenés que pagar lo que el sindicato establece”, sostuvo, remarcando que este es solo uno de los varios ítems de un presupuesto que se dispara rápidamente.

Calabró señaló que Tinelli no contempla hacer una versión reducida o de menor producción, ya que considera que eso desvirtuaría la esencia del ciclo. Esta postura, sumada a los costos fijos, vuelve inviable la puesta en marcha del proyecto en la grilla de América, el canal que lo albergó en su última temporada.

"El proyecto de streaming se diluyó un poco"

"El proyecto de streaming se diluyó un poco"

Los planes paralelos de Marcelo Tinelli En paralelo, también quedó en suspenso otro de los planes que Tinelli había promocionado: un programa de streaming que presentó públicamente durante el verano. La iniciativa generó expectativas iniciales y fue difundida a través de su canal de comunicación directa con seguidores.