Revelaron la razón por la cuál Marcelo Tinelli no podrá volver a la televisión

Marcelo Tinelli enfrenta serias dificultades para concretar su vuelta a la televisión con una nueva edición del Bailando, principalmente por el elevado presupuesto que demanda el programa. La periodista Marina Calabró explicó en Lape Club Social Informativo que, según información que obtuvo de su entorno, producir una sola emisión cuesta entre 75 y 80 millones de pesos.
El coste de producción del Bailando
Este cálculo incluye el despliegue técnico y artístico necesario para mantener el formato tal como lo concibe su creador, pero deja fuera cualquier honorario para el propio Tinelli. La cifra, según Calabró, resulta imposible de cubrir en la coyuntura actual, donde la publicidad y el financiamiento de contenidos televisivos atraviesan un período de fuerte retracción.
La columnista detalló que uno de los puntos más onerosos es el equipo de bailarinas, cuyos contratos están amparados por un convenio sindical que fija tarifas inamovibles. “No hay manera de negociar, tenés que pagar lo que el sindicato establece”, sostuvo, remarcando que este es solo uno de los varios ítems de un presupuesto que se dispara rápidamente.
Calabró señaló que Tinelli no contempla hacer una versión reducida o de menor producción, ya que considera que eso desvirtuaría la esencia del ciclo. Esta postura, sumada a los costos fijos, vuelve inviable la puesta en marcha del proyecto en la grilla de América, el canal que lo albergó en su última temporada.
Los planes paralelos de Marcelo Tinelli
En paralelo, también quedó en suspenso otro de los planes que Tinelli había promocionado: un programa de streaming que presentó públicamente durante el verano. La iniciativa generó expectativas iniciales y fue difundida a través de su canal de comunicación directa con seguidores.
Sin embargo, con el correr de los meses, el entusiasmo se diluyó. “El riñón de él me dice ‘es raro porque estaban entusiasmados y ahora hay un silencio’”, comentó Calabró, agregando que, además de la falta de novedades, surgieron problemas para conformar un equipo de humoristas que acompañara el formato digital. En este contexto, la vuelta del Bailando no solo choca con un problema de presupuesto, sino con la resistencia de Tinelli a resignar la escala que lo convirtió en uno de los programas más vistos del país.