9 de septiembre de 2025 - 21:01

Imparable: Nicolás Vázquez reveló todos los secretos de su rutina de entrenamiento para Rocky

La obra protagonizada por Nicolás Vázquez tuvo la presencia de Lionel Messi, quién se acercó luego del show para saludar al actor.

image
Por Redacción Espectáculos

Nicolás Vázquez sorprendió a todos sus seguidores al mostrar parte de su exigente entrenamiento de boxeo. El actor compartió en sus historias de Instagram un video donde se lo ve practicando “sombra”, uno de los ejercicios básicos de cualquier boxeador.

La secuencia fue grabada en un gimnasio moderno con piso de madera, paredes oscuras y un sector colorido al fondo, exhibe un espacio despejado y adaptado a rutinas de alto rendimiento, ideal para el tipo de desplazamientos que exige el boxeo.

Nicolás Vázquez Rocky

El estricto entrenamiento de Nico Vázquez

En las imágenes, Vázquez aparece con un look deportivo relajado: pantalón negro con el escudo del Inter Miami, calzado deportivo y el torso descubierto, dejando ver un físico trabajado. El propio actor acompañó el posteo con la frase: “Un poquito de sombra sueltita y con velocidad”. Este método, reconocido en la práctica profesional, busca mejorar velocidad, coordinación y control corporal, elementos clave en su preparación para encarnar a Rocky Balboa sobre el escenario porteño.

No es la primera vez que decide mostrar su rutina. Semanas atrás, había compartido otro fragmento de su preparación física, donde se lo veía realizando levantamiento de pesas, trabajo de soga, flexiones con mancuernas y nuevamente sombra de golpes.

En aquella ocasión, también resaltaba la intensidad del entrenamiento y la voluntad de sostener el esfuerzo incluso tras su separación de Gimena Accardi, con quien estuvo en pareja durante 18 años. Pese a ese golpe personal, la obra continúa a sala llena y con ovaciones del público.

Lionel Messi fue a ver a Nico Vázquez en "Rocky".

La lesión que lo alejó del escenario

El compromiso de Vázquez con Rocky fue total, incluso después de haber atravesado una lesión. Hace un mes tuvo que suspender funciones tras un desgarro en el músculo piramidal, que lo obligó a trabajar con dolor durante más de veinte días hasta detener su actividad. En su regreso, lo anunció en redes con el mensaje: “Rocky siempre se levanta y yo también. Este jueves vuelvo, más fuerte que nunca”.

Durante la recuperación siguió una intensa rutina de fisioterapia y rehabilitación, en la que agradeció especialmente a su equipo de profesionales, Ezequiel Castro Torres y Daniel Cajarabilla, quienes lo acompañaron en la reparación y activación física. “Son días de trabajo doble turno, con reparación, activación y fisioterapia. Gracias a todos por entender mi ausencia”, escribió.

