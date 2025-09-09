Para ir agendando: Bon Jovi y Guns N' Roses sonarán en el teatro Mendoza con dos bandas tributo mendocinas

Runaway y Paradise City reviven el sonido rockero de Bon Jovi y Guns N' Roses, este viernes 12 de septiembre.

El Teatro Mendoza se prepara para una velada de alto voltaje rockero. Este viernes 12 de septiembre, a las 21, los himnos de Bon Jovi y Guns N’ Roses sonarán con toda la potencia en un espectáculo que promete ser inolvidable. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

Los tributos Runaway y Paradise City, reconocidos por recrear con fidelidad el legado de estas dos bandas icónicas, se unirán por primera vez en la provincia para compartir escenario y revivir en vivo esos clásicos que marcaron a generaciones enteras.

Bon Jovi - Guns4 La propuesta combina lo mejor de ambos mundos: la épica de Bon Jovi y la furia de Guns N’ Roses, en una noche cargada de energía, luces y sonido de primer nivel.