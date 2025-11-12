12 de noviembre de 2025 - 13:06

En 35 minutos: la serie brasileña de Netflix que engancha por sus escenas subidas de tono y suspenso

Cuenta con diez episodios que mantienen al público enganchado por su combinación de thriller y asesinatos y el tinte sensual de sus protagonistas.

Por Redacción Espectáculos

La miniserie se titula "Mirada indiscreta" y se convirtió en uno de los contenidos más vistos del catálogo por su mezcla de tensión sexual y giros de suspenso. La producción cuenta con diez capítulos y cada episodio dura entre 35 y 40 minutos. Fue creada por Luciana Oliveira, Fabrizia Pinto y Leticia Veiga, con un guion escrito por Marcela Citterio y Camila Raffanti.

De qué trata "Mirada indiscreta", la nueva miniserie de Netflix

La historia gira en torno a Miranda, una joven solitaria y brillante hacker que esconde un inquietante pasatiempo: observar a sus vecinos a través de la ventana. Su obsesión se centra en Cléo, una misteriosa escort de lujo cuya vida parece tan fascinante como inalcanzable.

Todo cambia cuando Cléo le pide a Miranda que cuide a su perro durante un fin de semana. A partir de ese momento, la protagonista se ve envuelta en una trama peligrosa de mentiras, secretos y crímenes que la lleva a perder el control de su propia vida. Lo que empieza como curiosidad se transforma en una red de engaños donde nadie es lo que parece.

Embed - Olhar Indiscreto | Trailer oficial | Netflix Brasil

Protagonizada por Débora Nascimento, la serie destaca por su fotografía elegante, atmósfera de tensión constante y escenas de alto voltaje erótico que se combinan con un relato de manipulación y deseo. Con solo unos pocos episodios, logra atrapar al público desde el primer minuto y consolidarse como uno de los thrillers más comentados de la plataforma.

Entre voyerismo, deseo y peligro, "Miradas indiscretas" demuestra que el suspenso y la sensualidad pueden convivir en una misma historia sin perder profundidad.

