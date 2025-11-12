En 35 minutos: la serie brasileña de Netflix que engancha por sus escenas subidas de tono y suspenso

La miniserie se titula "Mirada indiscreta" y se convirtió en uno de los contenidos más vistos del catálogo por su mezcla de tensión sexual y giros de suspenso. La producción cuenta con diez capítulos y cada episodio dura entre 35 y 40 minutos. Fue creada por Luciana Oliveira, Fabrizia Pinto y Leticia Veiga, con un guion escrito por Marcela Citterio y Camila Raffanti.
De qué trata "Mirada indiscreta", la nueva miniserie de Netflix
La historia gira en torno a Miranda, una joven solitaria y brillante hacker que esconde un inquietante pasatiempo: observar a sus vecinos a través de la ventana. Su obsesión se centra en Cléo, una misteriosa escort de lujo cuya vida parece tan fascinante como inalcanzable.
Todo cambia cuando Cléo le pide a Miranda que cuide a su perro durante un fin de semana. A partir de ese momento, la protagonista se ve envuelta en una trama peligrosa de mentiras, secretos y crímenes que la lleva a perder el control de su propia vida. Lo que empieza como curiosidad se transforma en una red de engaños donde nadie es lo que parece.
Protagonizada por Débora Nascimento, la serie destaca por su fotografía elegante, atmósfera de tensión constante y escenas de alto voltaje erótico que se combinan con un relato de manipulación y deseo. Con solo unos pocos episodios, logra atrapar al público desde el primer minuto y consolidarse como uno de los thrillers más comentados de la plataforma.
Entre voyerismo, deseo y peligro, "Miradas indiscretas" demuestra que el suspenso y la sensualidad pueden convivir en una misma historia sin perder profundidad.