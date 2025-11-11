La nueva serie "muy diferente" de Superman que sorprendió a los fans y llegará al streaming

El Cantapueblo 2025 empieza este miércoles: la programación del festival y los coros que participarán

La producción contará la historia de Jimmy Olsen, el fotógrafo del Daily Planet que acompaña al héroe desde sus inicios en los cómics. La información fue revelada por el medio especializado Deadline, que adelantó el título tentativo del proyecto: “DC Crime”.

Esta producción tomará un camino muy diferente al del largometraje, ya que apostará por un formato de docuserie sobre crímenes dentro del universo de DC , con Olsen, interpretado por Skyler Gisondo, como narrador.

La primera temporada pondría el foco en Gorilla Grodd, uno de los villanos más clásicos de la editorial , especialmente conocido como adversario de Flash . Creado en 1959, Grodd es un gorila con habilidades psíquicas y fuerza extraordinaria, resultado de su contacto con tecnología alienígena.

“DC Crime” contará con un equipo creativo de trayectoria en la sátira policial : Tony Yacenda y Dan Perrault, responsables de “American Vandal” en Netflix, se ocupan del guion y ejercerán como showrunners. Además, el propio James Gunn y Peter Safran, actuales líderes de DC Studios , figuran como productores ejecutivos junto a Warner Bros.

Gorilla Grodd, uno de los villanos más clásicos de DC formará parte del universo de Superman.

¿Qué pasará con Superman?

Por ahora, no hay confirmación oficial de que David Corenswet vuelva a interpretar a Clark Kent en esta producción para streaming (sí volverá a la secuela cinematográfica), aunque los vínculos con el Daily Planet dejan abierta la posibilidad de una aparición especial. De momento, DC Studios mantiene el misterio en torno a cómo se conectará esta serie con otras piezas del renovado universo.

Jimmy Olsen en el comic junto a Superman. Jimmy Olsen en el comic junto a Superman. gentileza

Tampoco se anunció fecha de rodaje ni de estreno, pero se espera que “DC Crime” llegue a HBO Max. Lo que sí está claro es que el reboot de Superman no será un suceso aislado: apenas comienza un plan más ambicioso.