Wanda Nara dio pruebas de que esta vez no impediría el contacto de sus hijas con Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a ser el centro de atención luego de que dejó en claro a través de las redes sociales, que no tendría intención de impedir el contacto entre Mauro Icardi y sus hijas , Francesca e Isabella. El futbolista se reencuentra hoy con las menores y la empresaria no haría nada para impedirlo.

El gesto de la empresaria llega en medio de un nuevo capítulo del mediático Wandagate, que volvió a reavivarse con la llegada del futbolista y de La China Suárez a la Argentina .

Según trascendió, Icardi acordó retirar a sus hijas este martes directamente por la puerta del colegio, luego de mantener una reunión con la directora de la institución. La intención sería pasar algunos días junto a ellas en la vivienda que compartieron en su momento, conocida como “la casa de los sueños”.

Wanda , por su parte, se mostró colaborativa y compartió una publicación que fue interpretada como una señal de buena voluntad. En una historia de Instagram, mostró dos valijas repletas de ropa infantil y escribió: “ Que la pasen hermoso, las amo infinito ”.

Con esa frase, dejó en claro que acompaña el encuentro entre las niñas y su padre, aunque para ella una condición muy clara era que la actriz no participe del momento, pero la Justicia no dio lugar al pedido.

Wanda Nara Mauro Icardi

Esa restricción fue formalizada por medio de un escrito que el abogado de Nara presentó ante la Justicia, en el que pidió que la actriz no estuviera presente durante el reencuentro entre las menores y el jugador. La empresaria considera que, tras más de 150 días sin verse, lo mejor es que el acercamiento se dé en un ambiente tranquilo y familiar.

El clima alrededor del encuentro genera expectativa, sobre todo por los antecedentes. La última vez que Icardi intentó llevarse a las niñas desde el Chateau Libertador, la situación terminó con un escándalo y la intervención de la Policía.

En esta oportunidad, las partes buscarían evitar cualquier tipo de conflicto y garantizar que el momento se desarrolle de manera pacífica. Mientras tanto, en las redes sociales los seguidores de ambos siguen atentos cada movimiento

Los mensajes de Wanda fueron tomados como un intento de mostrar que su prioridad son sus hijas y su bienestar. En paralelo, la China Suárez continúa compartiendo fotos desde Buenos Aires, en la previa del reencuentro de Icardi con las niñas.