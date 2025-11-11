Franco Colapinto bancó a Wanda Nara y le pegó a la China Suárez en donde más le duele

En una entrevista con Sofi Martínez , Franco Colapinto se animó a hablar no solo de su presente profesional , sino también de televisión y hasta de Wanda Nara. El piloto de automovilismo, que viene ganando cada vez más protagonismo en el automovilismo internacional, le pegó a la China Suárez donde más le duele con un comentario sobre la conductora de MasterChef Celebrity.

En medio de la conversación, la periodista le lanzó una pregunta con picardía: "¿Sos team Wanda?" y enseguida agregó: "Vi que subiste una canción". Sin querer entrar en polémicas, Colapinto respondió con diplomacia: "Soy team nadie".

Pero no se quedó ahí y dejó en claro su postura con una frase que lo define: "Soy team Franco". Rápida de reflejos, la periodista aprovechó para hacerle un pedido especial: " Necesito que me banques para MasterChef, estoy medio caída. Estoy participando".

Fue entonces cuando el piloto se soltó aún más y compartió su mirada sobre el reality de cocina. “Es impresionante como en un programa como Masterchef hay mucha gente que te hace reír. Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me cag... de risa, que ahora esté como conductora es divertido”, confesó, elogiando a la mediática en su nuevo rol.

Este comentario dejó en claro que la buena onda con Wanda es una realidad y que el piloto cortó todo tipo de vinculo con China Suárez truene regresó a la Argentina con sus dos hijos Magnolia y Amancio y su pareja Mauro Icardi.

¿Qué indirecta le mandó Franco Colapinto a la China Suárez con su foto a caballo?

Franco Colapinto generó un verdadero revuelo en las redes al compartir una foto durante sus días de descanso en Brasil. La imagen, que parecía inocente, contenía un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores y desató especulaciones.

El piloto argentino publicó una postal en la que se lo ve montado sobre un caballo. Lo curioso es que lo hizo apenas unas horas después de que la China Suárez difundiera un adelanto de Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la nueva serie de Disney+ que protagoniza y que se estrena el miércoles 19 de noviembre.

Pero lo que realmente encendió las redes no fue la coincidencia de las publicaciones, sino la música que acompañó el posteo de Colapinto. Ese detalle fue el que terminó por captar toda la atención de los usuarios.

El piloto eligió como banda sonora nada menos que O bicho vai pegar, el tema de Wanda Nara. Para muchos, se trató de una indirecta con doble filo hacia la actriz, con quien se lo vinculó a fines de 2024 tras coincidir en Madrid. Poco tiempo después, ella oficializó su romance con Mauro Icardi.

Los comentarios no tardaron en aparecer y fueron tan variados como filosos: "¡El tema un asco!", "¿Por qué con la canción de Wanda? Jajaja", "Tan top el pibe y tan grasa la música", "No es lo más alto descanso le dio a Icardi", "La canción, te amo Franco", "La canción de Wanda Nara jaja", "10/10 la canción", "La canción jajajaja". Todos ellos apuntaban al llamativo gesto del joven piloto oriundo de Pilar, que eligió una canción de quien hoy es la principal rival mediática de la actriz.