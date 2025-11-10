10 de noviembre de 2025 - 11:27

"Ganar o ganar": la invitación de Franco Colapinto a Dua Lipa tras la victoria de Boca en el Superclásico

El piloto argentino, hincha declarado de Boca Juniors, siguió el triunfo 2-0 ante River tras el GP de Brasil y dejó un mensaje viral en redes.

Franco Colapinto y la mención a Dua Lipa

Por Cristian Reta

El joven de 22 años celebró el triunfo xeneize con un mensaje que rápidamente se viralizó. Apenas finalizó su carrera en Interlagos, donde terminó en el puesto 15, Colapinto encendió su teléfono para seguir el encuentro desde Brasil. En plena euforia por el resultado, publicó en X (ex Twitter): “Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación… Que venga a alguna carrera”, en clara alusión a Dua Lipa, quien había presenciado el partido en la Bombonera invitada por Juan Román Riquelme.

La foto de la cantante británica con el presidente de Boca -ambos sonrientes y con una camiseta azul y oro personalizada- recorrió el mundo y también llegó al paddock de la Fórmula 1. Colapinto, reconocido simpatizante xeneize, reaccionó al instante.

Franco Colapinto, un piloto con corazón azul y oro

No es la primera vez que el bonaerense de 22 años expresa su pasión por Boca. En distintas entrevistas, Colapinto reconoció que sigue al club “desde chico” y que en cada carrera lleva algo que lo conecta con su equipo. “Trato de ver los partidos como sea”, dijo en una charla previa con medios argentinos.

Franco Colapinto y un inesperado apoyo a Boca Juniors

Minutos después de su mensaje, el piloto compartió en sus historias de Instagram una imagen oficial publicada por Boca tras el clásico, celebrando el liderazgo en el Grupo A del Torneo Clausura 2025. La publicación, en la que se leía “Arriba, siempre arriba”.

Por otro lado, cabe recordar que el pilarense ya había expresado previamente su fanatismo por británica de ascendencia albanokosovar en una acción en las redes de Alpine: “Una artista que me encantaría ver en vivo y que nunca vi es Dua Lipa”, había mencionado el joven que también la sigue en Instagram y es común ver sus like en cada uno de los posteos de la cantante de “Houdini”.

