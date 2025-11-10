10 de noviembre de 2025 - 11:04

Atento Scaloni: los 3 jugadores de la Selección Argentina que se bajan del partido ante Angola

Por problemas sanitarios para ingresar al país africano, algunos futbolistas argentinos no podrán formar parte de la convocatoria y fueron reemplazados.

Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, las tres ausencias que tendrá Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Por Cristian Reta

Sin embargo, la expedición de la Albiceleste estará marcada por una serie de bajas sensibles que obligaron al cuerpo técnico a realizar modificaciones de último momento en la lista de convocados.

Lionel Scaloni
Cuatro ausencias confirmadas en la Selección Argentina

Inicialmente, el mediocampista Enzo Fernández ya había sido desafectado de la convocatoria. El jugador sufre un edema óseo en la rodilla, y se decidió en conjunto con el cuerpo técnico que lo mejor era darle descanso para asegurar su completa recuperación.

A esta baja por lesión se sumaron de manera inesperada tres futbolistas clave del Atlético de Madrid, pero por un motivo administrativo: Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no podrán formar parte de la delegación que viaje a Angola.

Julián Álvarez
El motivo, según informó la AFA a través de su página web oficial, es la falta de documentación sanitaria: “Los tres futbolistas del Atlético de Madrid se quedan al margen dado que no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola”. De esta manera, la logística y la premura con los requisitos de ingreso al país africano dejaron fuera a los tres Colchoneros.

Pese a las bajas, otros dos jugadores del Atlético de Madrid que habían sido convocados sí lograron cumplir con la documentación requerida a tiempo y podrán estar presentes: se trata de Thiago Almada y Nicolás González. Ambos se sumarán a los entrenamientos en Alicante antes del posterior traslado a Angola.

Las sorpresas de Lionel Scaloni: dos defensores que se suman

Con un total de cuatro desafectados de la lista original de 24, el entrenador Lionel Scaloni tuvo que recurrir a la convocatoria de urgencia de dos defensores para completar la nómina, que finalmente contará con 22 jugadores a disposición.

El primer nombre en sumarse fue el de Lisandro Martínez, un regreso importante. El defensor vuelve a la órbita de la Selección tras haber superado una lesión de ligamentos cruzados que lo mantuvo alejado de las canchas en el Manchester United.

kevitomac97_554539409_18526051246046592_1849195897493626686_n
La segunda sorpresa de la lista es Kevin Mac Allister. El defensor del Royale Union Saint-Gilloise recibirá así su primera convocatoria a la Selección Mayor, un premio a su buen presente y una nueva oportunidad para el DT de evaluar variantes defensivas de cara al futuro.

Así quedó la convocatoria de la Selección Argentina

Arqueros:

  • Gerónimo Rulli
  • Walter Benítez

Defensores:

  • Juan Foyth
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Marcos Senesi
  • Nicolás Tagliafico
  • Valentín Barco
  • Lisandro Martínez
  • Kevin Mac Allister

Mediocampistas:

  • Alexis Mac Allister
  • Máximo Perrone
  • Rodrigo De Paul
  • Thiago Almada
  • Giovani Lo Celso
  • Nicolás Paz

Delanteros:

  • Lionel Messi
  • Gianluca Prestianni
  • Nicolás González
  • Lautaro Martínez
  • José Manuel López
  • Joaquín Panichelli
