Independiente Rivadavia se estrenará como campeón ante Central Córdoba: Hora, TV y formaciones

La Lepra recibe este lunes al Ferroviario de Santiago del Estero en el Bautista Gargantini, a partir de las 21.15.

Independiente Rivadavia y Central Córdoba se enfrentarán este lunes en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El duelo se llevará a cabo desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini y se podrá ver por ESPN Premium.

Ya sin chances de playoffs, la Lepra disputará su primer partido con un título bajo el brazo y estrenará en casa la conquista de la Copa Argentina, frente a un “Ferroviario” que si gana puede quedar a un punto de Boca, transformándose en escolta de la Zona A.

DLA (8) Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina ¿Cómo vienen los equipos? Independiente Rivadavia viene de hacer historia cuando el pasado miércoles derrotó por penales a Argentinos Juniors y obtuvo la Copa Argentina, siendo así el primer título de Primera en su historia. Este logro le permitirá disputar por primera vez en su historia la Copa Libertadores del próximo año. Por otro lado, el equipo de Berti no viene de realizar un buen papel en el Torneo Clausura, ya que ganó apenas dos encuentros y no tiene chances de disputar los playoffs.

Lo cierto es que para el duelo ante el Ferroviario, los del Parque llegan con bajas como la del paraguayo Arce, quien fue convocado por su selección y en su lugar arrancaría Fabrizio Sartori. Además, sus dos arqueros principales no podrán estar presentes hoy, ya que Ezequiel Centurión se lesionó un brazo en la final y tendrá un tiempo de recuperación, mientras que Gonzalo Marinelli, el héroe en alta Córdoba, jugó desgarrado ese encuentro y tampoco estará ante los santiagueños. Es por ello que haría su estreno Nicolás Bolcato en el arco, el chico del club que tendrá su oportunidad luego de que no conformara la actuación de Agustín Lastra ante Aldosivi en Mar del Plata.