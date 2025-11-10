Independiente Rivadavia se estrenará como campeón ante Central Córdoba: Hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia y Central Córdoba se enfrentarán este lunes en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El duelo se llevará a cabo desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini y se podrá ver por ESPN Premium.
Independiente Rivadavia viene de hacer historia cuando el pasado miércoles derrotó por penales a Argentinos Juniors y obtuvo la Copa Argentina, siendo así el primer título de Primera en su historia. Este logro le permitirá disputar por primera vez en su historia la Copa Libertadores del próximo año. Por otro lado, el equipo de Berti no viene de realizar un buen papel en el Torneo Clausura, ya que ganó apenas dos encuentros y no tiene chances de disputar los playoffs.
Lo cierto es que para el duelo ante el Ferroviario, los del Parque llegan con bajas como la del paraguayo Arce, quien fue convocado por su selección y en su lugar arrancaría Fabrizio Sartori. Además, sus dos arqueros principales no podrán estar presentes hoy, ya que Ezequiel Centurión se lesionó un brazo en la final y tendrá un tiempo de recuperación, mientras que Gonzalo Marinelli, el héroe en alta Córdoba, jugó desgarrado ese encuentro y tampoco estará ante los santiagueños. Es por ello que haría su estreno Nicolás Bolcato en el arco, el chico del club que tendrá su oportunidad luego de que no conformara la actuación de Agustín Lastra ante Aldosivi en Mar del Plata.
Por su parte, Central Córdoba, con 22 puntos, es uno de los más regulares de la zona y está próximo a sellar su pasaje a los octavos de final. Los santiagueños ganaron dos de los últimos tres jugados, viene de igualar sin goles ante Racing. Tras el encuentro con la Academia, Omar de Felippe apuntó contra los dirigentes por falta de pago, pero rápidamente el club le respondió al entrenador con un comunicado.
Posibles formaciones Independiente Rivadavia vs Central Córdoba
Independiente Rivadavia: Gonzalo Marinelli o Agustín Lastra, Alejo Osella, Leonardo Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Matías Vera, Lucas Besozzi; Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.