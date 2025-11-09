9 de noviembre de 2025 - 16:09

Lando Norris se quedó con el GP de Brasil, Verstappen fue la figura y Franco Colapinto terminó 15°

Lando Norris ganó en Interlagos, en una carrera marcada por incidentes en la largada y por una épica remontada de Verstappen, que sueña con el campeonato.

Por Nicolás Salas

Lando Norris se quedó con un inolvidable Gran Premio de Brasil, donde Max Verstappen volvió a desafiar la lógica y a escribir otra página de su dominio en la Fórmula 1. En el circuito de Interlagos, el neerlandés partió desde el pit lane tras una sanción técnica, pero consiguió escalar hasta el podio en una actuación que rozó la perfección.

El piloto argentino hizo una primera giro a mítico Interlagos a modo de prueba y fue el más lento de la vuelta, en el inicio de la clasificación. 

Franco Colapinto no encontró ritmo y partirá 18° en el Gran Premio de Brasil

Por Sergio Faria
El piloto argentino se mostró decepcionado por el rendimiento de su máquina, pero no dejó de agradecer el gran trabajo que hizo su equipo para ponerlo en pista nuevamente, luego del accidente. 

Día complicado para Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil: "Me dio bronca no estar rápido"

Por Sergio Faria

El ganador de McLaren había conseguido la pole el sábado y aprovechó el caos inicial para sostener el liderazgo con un ritmo sólido y una estrategia sin errores. Segundo fue el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, en su mejor carrera de la temporada, pero el foco volvió a quedar sobre Verstappen, que transformó una salida desde boxes en una remontada histórica. Mientras que Oscar Piastri volvió a ser el gran perdedor de la jornada y su sueño de campeonar este año se erosiona.

El caos de Interlagos

La cita en el Autódromo José Carlos Pace fue impredecible, con incidentes en la largada como el protagonizado por el local, Gabriel Bortoleto, quien ya venía marcado por un brutal choque en el Sprint (un impacto muy fuerte en la última vuelta), que le impidió disputar la clasificación; el propio Bortoleto se quedó sin lugar en la pista mientras intentaba sobrepasar a Lance Stroll y fuelle primero en abandonar.

Por su parte, Lewis Hamilton tuvo un día para el olvido: tras encuentros con otros pilotos en la fase inicial acumuló daños que terminaron por forzar la retirada de su Ferrari. Lo cierto es que el reinicio de la carrera tuvo más incidentes con Charles Leclerc abandonando producto de un choque de Antonelli, quien intentó evitar la entrada por el interior de Piastri. el australiano fue sancionado con 10 segundos por esta maniobra, lo que sentenció sus intenciones de campeonar.

Resultado y consecuencias de campeonato

Max Verstappen partió desde el pit-lane tras la decisión de su equipo de introducir componentes nuevos en su monoplaza. A pesar de ello, protagonizó una gran remontada hasta el tercer escalón del podio. Su estrategia de neumáticos y la capacidad para adelantar en la segunda mitad de la carrera lo convirtieron en una de las figuras del fin de semana, aunque no pudo desafiar a Norris ni al sorprendente segundo.

Verstappen tuvo una épica remontada y, tras superar a Russell en el final, logró el tercer puesto.

Por su lado, Lando Norris se impuso con claridad, aumentando su ventaja en el campeonato y consolidando a su equipo. Para el británico, este triunfo supone un paso importante hacia el título.

La carrera de Franco Colapinto

Franco Colapinto vivió un fin de semana difícil: estuvo involucrado en el incidente del sprint que forzó la retirada de varios pilotos, lo que le robó parte de la preparación para la carrera principal. Partiendo desde la 16° posición, Colapinto tenía un escenario cuesta arriba para optar al mejor resultado.

Si bien no se reportaron daños adicionales al inicio de la carrera tras el toque de Hamilton, el déficit de ritmo del monoplaza, sumado a la falta de pista limpia y al pobre trabajo del equipo en sus paradas, limitaron sus posibilidades de remontar hacia los puntos.

El fin de semana fue muy duro para el argentino, teniendo en cuenta que su compañero, con otra configuración y una pista que se adapta a su estilo, pudo sumar puntos en ambas carreras del fin de semana.

Así quedaron las posiciones del Gran Premio de Brasil

Posición Pilotos Escudería Puntos
1 Lando Norris McLaren 25 puntos
2 Kimi Anotnelli Mercedes 18 puntos
3 Max Verstappen Red Bull 15 puntos
4 George Russell Mercedes 12 puntos
5 Oscar Piastri McLaren 10 puntos
6 Oliver Bearman Haas 8 puntos
7 Liam Lawson Racing Bulls 6 puntos
8 Nico Hulkenberg Kick Sauber 4 puntos
9 Isack Hadjar Racing Bulls 2 puntos
10 Pierre Gasly Alpine 1 punto
11 Esteban Ocon Haas 0 puntos
12 Alex Albon Williams 0 puntos
13 Carlos Sainz Williams 0 puntos
14 Fernando Alonso Aston Martin 0 puntos
15 Franco Colapinto Alpine 0 puntos
16 Lance Stroll Aston Martin 0 puntos
17 Yuki Tsunoda Red Bull 0 puntos
18 Lewis Hamilton Ferrari DNF
19 Charles Leclerc Ferrari DNF
20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber DNF
