Lando Norris se quedó con el GP de Brasil, Verstappen fue la figura y Franco Colapinto terminó 15°

Lando Norris ganó en Interlagos, en una carrera marcada por incidentes en la largada y por una épica remontada de Verstappen, que sueña con el campeonato.

Lando Norris se quedó con un inolvidable Gran Premio de Brasil, donde Max Verstappen volvió a desafiar la lógica y a escribir otra página de su dominio en la Fórmula 1. En el circuito de Interlagos, el neerlandés partió desde el pit lane tras una sanción técnica, pero consiguió escalar hasta el podio en una actuación que rozó la perfección.

El ganador de McLaren había conseguido la pole el sábado y aprovechó el caos inicial para sostener el liderazgo con un ritmo sólido y una estrategia sin errores. Segundo fue el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, en su mejor carrera de la temporada, pero el foco volvió a quedar sobre Verstappen, que transformó una salida desde boxes en una remontada histórica. Mientras que Oscar Piastri volvió a ser el gran perdedor de la jornada y su sueño de campeonar este año se erosiona.

DLA (15) Lando Norris se quedó con el GP de Brasil El caos de Interlagos La cita en el Autódromo José Carlos Pace fue impredecible, con incidentes en la largada como el protagonizado por el local, Gabriel Bortoleto, quien ya venía marcado por un brutal choque en el Sprint (un impacto muy fuerte en la última vuelta), que le impidió disputar la clasificación; el propio Bortoleto se quedó sin lugar en la pista mientras intentaba sobrepasar a Lance Stroll y fuelle primero en abandonar.

Embed Rewind to the opening lap and Bortoleto's agonising exit at his home race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JiG8anoiFo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025 Por su parte, Lewis Hamilton tuvo un día para el olvido: tras encuentros con otros pilotos en la fase inicial acumuló daños que terminaron por forzar la retirada de su Ferrari. Lo cierto es que el reinicio de la carrera tuvo más incidentes con Charles Leclerc abandonando producto de un choque de Antonelli, quien intentó evitar la entrada por el interior de Piastri. el australiano fue sancionado con 10 segundos por esta maniobra, lo que sentenció sus intenciones de campeonar.

Embed Chaos at the race restart! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/isqw82KVJo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025 Resultado y consecuencias de campeonato Max Verstappen partió desde el pit-lane tras la decisión de su equipo de introducir componentes nuevos en su monoplaza. A pesar de ello, protagonizó una gran remontada hasta el tercer escalón del podio. Su estrategia de neumáticos y la capacidad para adelantar en la segunda mitad de la carrera lo convirtieron en una de las figuras del fin de semana, aunque no pudo desafiar a Norris ni al sorprendente segundo.