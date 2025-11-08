Día complicado para Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil: "Me dio bronca no estar rápido"

El piloto argentino tuvo dificultades para encontrar ritmo en Interlagos y largará desde la novena fila en la carrera del domingo, aunque destacó el trabajo del equipo para reparar el Alpine.

El piloto argentino se mostró decepcionado por el rendimiento de su máquina, pero no dejó de agradecer el gran trabajo que hizo su equipo para ponerlo en pista nuevamente, luego del accidente.

Tras la primera tanda clasificatoria (Q1) del Gran Premio de San Pablo, Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo, seguido por Pierre Gasly (Alpine). En tanto, Franco Colapinto no logró encontrar un buen ritmo y finalizó 18°, sin poder avanzar a la Q2.

El piloto argentino tuvo un andar más lento de lo esperado, todavía condicionado por el fuerte accidente sufrido durante la carrera Sprint por la mañana. Con un registro de 1m10s63, Colapinto quedó a 98 centésimas del tiempo de Norris y a 74 de su compañero de equipo, Gasly.

image Pierre Gasly hizo una buena clasificación en Interlagos, algo que destacó Colapinto. Gentileza. De esta manera, el argentino partirá desde la novena fila en la carrera del domingo, en el circuito de Interlagos.

Tras bajarse del auto, Colapinto no ocultó su frustración por el resultado: “La verdad, me sentí bastante lento, y eso que cambiamos muchas cosas en el auto. Ha sido un día duro para el equipo, y estoy muy agradecido de que hayan podido reparar el coche después del accidente”, reconoció el piloto de Alpine.

image Franco Colapinto observando la Q1 junto a su equipo. Gentileza. Además, agregó: “Veremos qué podemos hacer mañana. Vamos a trabajar con los ingenieros para entender en qué podemos mejorar. En lo personal, esta es una carrera muy especial y me da bronca no haber estado más rápido”.