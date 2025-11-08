8 de noviembre de 2025 - 16:25

Día complicado para Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil: "Me dio bronca no estar rápido"

El piloto argentino tuvo dificultades para encontrar ritmo en Interlagos y largará desde la novena fila en la carrera del domingo, aunque destacó el trabajo del equipo para reparar el Alpine.

El piloto argentino se mostró decepcionado por el rendimiento de su máquina, pero no dejó de agradecer el gran trabajo que hizo su equipo para ponerlo en pista nuevamente, luego del accidente.&nbsp;

El piloto argentino se mostró decepcionado por el rendimiento de su máquina, pero no dejó de agradecer el gran trabajo que hizo su equipo para ponerlo en pista nuevamente, luego del accidente. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Tras la primera tanda clasificatoria (Q1) del Gran Premio de San Pablo, Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo, seguido por Pierre Gasly (Alpine). En tanto, Franco Colapinto no logró encontrar un buen ritmo y finalizó 18°, sin poder avanzar a la Q2.

Leé además

Godoy Cruz y un cierre de año picante

Godoy Cruz ante el duro desafío de sostener más que la categoría

Por Emanuel Cenci
Dibu Martínez no es más capitán del Aston Villa

Duro revés de Dibu Martínez en Inglaterra: le quitaron la capitanía de su equipo

Por Redacción Deportes

El piloto argentino tuvo un andar más lento de lo esperado, todavía condicionado por el fuerte accidente sufrido durante la carrera Sprint por la mañana. Con un registro de 1m10s63, Colapinto quedó a 98 centésimas del tiempo de Norris y a 74 de su compañero de equipo, Gasly.

image
Pierre Gasly hizo una buena clasificación en Interlagos, algo que destacó Colapinto.

Pierre Gasly hizo una buena clasificación en Interlagos, algo que destacó Colapinto.

De esta manera, el argentino partirá desde la novena fila en la carrera del domingo, en el circuito de Interlagos.

Tras bajarse del auto, Colapinto no ocultó su frustración por el resultado: “La verdad, me sentí bastante lento, y eso que cambiamos muchas cosas en el auto. Ha sido un día duro para el equipo, y estoy muy agradecido de que hayan podido reparar el coche después del accidente”, reconoció el piloto de Alpine.

image
Franco Colapinto observando la Q1 junto a su equipo.

Franco Colapinto observando la Q1 junto a su equipo.

Además, agregó: “Veremos qué podemos hacer mañana. Vamos a trabajar con los ingenieros para entender en qué podemos mejorar. En lo personal, esta es una carrera muy especial y me da bronca no haber estado más rápido”.

Sobre el rendimiento de su compañero, destacó el buen nivel del francés: “Pierre demostró que está muy bien hoy. Ojalá mañana podamos sumar los dos para el equipo”.

Con el Alpine reparado pero aún sin el balance ideal, Colapinto buscará aprovechar la carrera del domingo para recuperar posiciones y cerrar un fin de semana complicado en Brasil con sensaciones más positivas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

marista rc es tricampeon del rugby mendocino
En Vivo

Marista RC es tricampeón del rugby mendocino

Por Gonzalo Tapia
El piloto argentino hizo una primera giro a mítico Interlagos a modo de prueba y fue el más lento de la vuelta, en el inicio de la clasificación. 

Franco Colapinto no encontró ritmo y partirá 18° en el Gran Premio de Brasil

Por Sergio Faria
El piloto argentino sufrió un triple choque y debió abandonar la carrera en Brasil.

No le sale una: Franco Colapinto tuvo un triple choque y Lando Norris ganó la competencia

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto estuvo presente en el Fan Zone de Interlagos de San Pablo y aparfeció con un disfraz. 

La sorpresa de Franco Colapinto al aparecer en el Fan Zone de Interlagos disfrazado

Por Redacción Espectáculos