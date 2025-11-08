Duro revés de Dibu Martínez en Inglaterra: le quitaron la capitanía de su equipo

El presente deDibu Martínez en el Aston Villa de Inglaterra no es el mejor. Terminó la temporada anterior despidiéndose a partir del deseo de cambiar de aire, pero finalmente no acordó ningún traspaso y ahora debe remarla para recuperar el cariño de propios y extraños.
Cuando apenas se largó el calendario oficial, el portero de la Selección Argentina comenzó a trabajar fuertemente para recuperar el cariño de los hinchas del conjunto Villano, que murmuraban por lo bajo ante cada intervención del campeón del mundo. Si bien lo ha ido logrando, su importancia decayó respecto al pasado cercano.
La dura determinación contra el Dibu en el Aston Villa:
Embed
¡NUNCA DEN POR VENCIDO A UN CAMPEÓN DEL MUNDO! Cuando todo parecía gol del Maccabi Tel Aviv, DIBU MARTÍNEZ metió una atajada imposible para que Aston Villa siga empatando 0-0.
En ese sentido, en las últimas horas su situación se complicó un poco más. Todo explotó en el duelo de Europa League anteMaccabi Tel Aviv, donde ante la ausencia de John McGinn el que llevó la cinta fue Ezri Konsa y no el Dibu.
En declaraciones a la prensa tras el partido, el entrenador Unai Emery confirmó que Martínez dejó de ser el segundo capitán del equipo, por una decisión del cuerpo técnico. “Normalmente, tenemos otro capitán, Emi Martínez, como segundo capitán. Pero ahora, después de hablar con él, prefiero retirarle ese rol. Konsa es el siguiente. Tyrone Mings, junto con Ollie Watkins también. Normalmente lo gestionamos así”, lanzó.
De esta manera, la historia entre Emiliano Martínez y Aston Villa se enfrió un poco más. El nivel deportivo del arquero argentino y su fortaleza mental pueden ayudarlo a recuperar el idilio con los fanáticos, pero la tendrá difícil.
Emiliano Dibu Martínez no jugará con la Selección Argentina ante Angola:
Así, podrá darle rodaje y concentrarse en probar las diversas alternativas con las que hoy cuenta para el arco de la Selección Argentina. La concentración en España y el duelo ante Angola en tierras africanas servirá para que el cuerpo técnico observe bien de cerca a Gerónimo Rulli, y Walter Benítez, los apuntados a ser convocados.