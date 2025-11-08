8 de noviembre de 2025 - 15:35

Duro revés de Dibu Martínez en Inglaterra: le quitaron la capitanía de su equipo

El arquero de la Selección Argentina sufrió una mala noticia en el Aston Villa, donde el entrenador le sacó la cinta.

Dibu Martínez no es más capitán del Aston Villa

Dibu Martínez no es más capitán del Aston Villa

Foto:

web
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presente de Dibu Martínez en el Aston Villa de Inglaterra no es el mejor. Terminó la temporada anterior despidiéndose a partir del deseo de cambiar de aire, pero finalmente no acordó ningún traspaso y ahora debe remarla para recuperar el cariño de propios y extraños.

Leé además

Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

Dibu Martínez no estará en la próxima fecha FIFA: los motivos de Lionel Scaloni para marginarlo

Por Redacción Deportes
El piloto argentino hizo una primera giro a mítico Interlagos a modo de prueba y fue el más lento de la vuelta, en el inicio de la clasificación. 

Franco Colapinto no encontró ritmo y partirá 18° en el Gran Premio de Brasil

Por Sergio Faria

Cuando apenas se largó el calendario oficial, el portero de la Selección Argentina comenzó a trabajar fuertemente para recuperar el cariño de los hinchas del conjunto Villano, que murmuraban por lo bajo ante cada intervención del campeón del mundo. Si bien lo ha ido logrando, su importancia decayó respecto al pasado cercano.

La dura determinación contra el Dibu en el Aston Villa:

Embed

En ese sentido, en las últimas horas su situación se complicó un poco más. Todo explotó en el duelo de Europa League ante Maccabi Tel Aviv, donde ante la ausencia de John McGinn el que llevó la cinta fue Ezri Konsa y no el Dibu.

En declaraciones a la prensa tras el partido, el entrenador Unai Emery confirmó que Martínez dejó de ser el segundo capitán del equipo, por una decisión del cuerpo técnico. “Normalmente, tenemos otro capitán, Emi Martínez, como segundo capitán. Pero ahora, después de hablar con él, prefiero retirarle ese rol. Konsa es el siguiente. Tyrone Mings, junto con Ollie Watkins también. Normalmente lo gestionamos así”, lanzó.

De esta manera, la historia entre Emiliano Martínez y Aston Villa se enfrió un poco más. El nivel deportivo del arquero argentino y su fortaleza mental pueden ayudarlo a recuperar el idilio con los fanáticos, pero la tendrá difícil.

Emiliano Dibu Martínez no jugará con la Selección Argentina ante Angola:

Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE
Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

Cabe destacar que en los últimos días el guardametas fue noticia por la ausencia en la lista de convocados del entrenador Albiceleste Lionel Scaloni. Sin embargo, las razones de dicha ausencia no es una pauta de alarma. La búsqueda del DT es darle descanso, entendiendo que su lugar en la lista no está en riesgo.

Así, podrá darle rodaje y concentrarse en probar las diversas alternativas con las que hoy cuenta para el arco de la Selección Argentina. La concentración en España y el duelo ante Angola en tierras africanas servirá para que el cuerpo técnico observe bien de cerca a Gerónimo Rulli, y Walter Benítez, los apuntados a ser convocados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River Plate - Boca Juniors, por Liga Profesional

Boca Juniors y River Plate paralizan el país con la disputa del clásico: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
El piloto argentino se mostró decepcionado por el rendimiento de su máquina, pero no dejó de agradecer el gran trabajo que hizo su equipo para ponerlo en pista nuevamente, luego del accidente. 

Día complicado para Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil: "Me dio bronca no estar rápido"

Por Sergio Faria
Godoy Cruz y un cierre de año picante

Godoy Cruz ante el duro desafío de sostener más que la categoría

Por Emanuel Cenci
Los Pumas se miden con Gales en un test match importante

Los Pumas se miden con Gales en un test match apasionante: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes