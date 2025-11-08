Los Pumas se miden con Gales en un test match apasionante: hora, TV, formaciones

Este domingo desde las 12.10 horas, Los Pumas visitan a Gales en su primer encuentro después del Rugby Championship.

Después de un 2025 positivo a raíz de la excelente imagen mostrada en el Rugby Championship, Los Pumas aprovecharán la ventana de noviembre para ajustar detalles en un test match ante Gales. Será este domingo al mediodía de nuestro país, en el Principality Stadium de Cardiff.

El conjunto nacional tiene la posibilidad de comenzar a cerrar el año con un duelo de alto calibre, que le permitirá al head coach Felipe Contepomi sacar conclusiones respecto a ciertos rendimientos individuales. Por eso mismo, Pedro Delgado y Marcos Kremer serán primera y segunda línea respectivamente. En cuanto a los medios, Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz tendrán la gran chance de mostrarse desde el arranque.

image Del otro lado está Gales, que cuenta con la vuelta de Louis Rees-Zammit. El extremo no se viste con la casaca de su país desde el 2023, casualmente ante la Argentina en el Mundial de Francia, y regresa a la actividad tras su paso por la NFL en los Estados Unidos. El resto del equipo será el mismo que superó a Japón en la pasada ventana.

Para Argentina no sólo se trata de una posibilidad importante para probar alternativas y seguir aceitando la máquina. También será la oportunidad de continuar ganando terreno de cara al Ranking World Rugby, que será importante para el sorteo del Mundial 2027.

image Probables formaciones de Los Pumas - Gales: Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras. DT: Felipe Contepomi.