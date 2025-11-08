Los Pumas se miden con Gales en un test match apasionante: hora, TV, formaciones

El conjunto nacional tiene la posibilidad de comenzar a cerrar el año con un duelo de alto calibre, que le permitirá al head coach Felipe Contepomi sacar conclusiones respecto a ciertos rendimientos individuales. Por eso mismo, Pedro Delgado y Marcos Kremer serán primera y segunda línea respectivamente. En cuanto a los medios, Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz tendrán la gran chance de mostrarse desde el arranque.
Del otro lado está Gales, que cuenta con la vuelta de Louis Rees-Zammit. El extremo no se viste con la casaca de su país desde el 2023, casualmente ante la Argentina en el Mundial de Francia, y regresa a la actividad tras su paso por la NFL en los Estados Unidos. El resto del equipo será el mismo que superó a Japón en la pasada ventana.
Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Marcos Kremer, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras. DT: Felipe Contepomi.
Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas, Josh Adams; Dan Edwards, Tomos Williams; Rhys Carre, Dewi Lake, Keiron Assiratti, Dafydd Jenkins, Adam Beard, Alex Mann, Jac Morgan y Aaron Wainwright. DT: Steve Tandy.