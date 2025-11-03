3 de noviembre de 2025 - 18:31

Rugby: Tres mendocinos convocados para la ventana de este mes en Los Pumas

La selección Argentina de rugby se medirá con Gales el domingo 9, Escocia el domingo 16 e Inglaterra el domingo 23 de noviembre.

El mendocino Gonzalo Bertranou otro de los llamados

La selección nacional de Rugby finalizó la concentración de tres días en Londres y volverán a reencontrarse en la capital de Gales: Cardiff donde prepararán lo que será el primer compromiso de la Ventana internacional de noviembre. Está vez están nominados los tres pumas mendocinos: Gonzalo Bertranou, Juan Martín González y Rodrigo Isgró

Los rivales que enfrentarán son Gales, Escocia e Inglaterra, con la particularidad de que los tres partidos serán disputados los días domingo.

El fixture de partidos

Gales, domingo 9 de noviembre desde las 12. 10 en la ciudad de Cardiff (Principality Stadium)

Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12. 10 en la ciudad de Edimburgo (Murrayfield Stadium)

Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13. 10 en la ciudad de Londres (Twickenham)

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al camp de Londres: Tuvimos un camp muy bueno, la verdad que siempre es bueno poder reencontrarse. Nos sirvió para empezar a preparar el primer partido contra Gales y refrescar y hacer una revisión de lo que fue el Rugby Championship”

A su vez, comentó sobre los tres compromisos en el reino unido: La ventana de noviembre trae un desafío enorme el cual estamos esperando con muchas ganas porque es la oportunidad de jugar en tres estadios emblemáticos, colmados, contra tres rivales históricos como lo son Gales, Escocia e Inglaterra. Creo que es una oportunidad que tenemos que valorar, aprovechar, y a la vez me parece que trae desafíos porque sabemos que en otoño las condiciones climáticas por estos lados son distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a jugar en el hemisferio sur y la verdad que eso va a traer un desafío lindo para poder ver como nos adaptamos y cómo utilizamos esas condiciones de la mejor manera. Es una linda oportunidad que estamos mirando hacia adelante para poder tomarla”.

Plantel

No pudieron ser tenidos en cuenta por lesión: Tomás Albornoz, Gonzalo García, Joel Sclavi, Lucio Cinti, Franco Molina, Pedro Rubiolo y Benjamín Grondona.

Los 32 convocados

Forwards

Matías Alemanno

Francisco Coria

Pedro Delgado

Efraín Elías

Thomas Gallo

Juan Martín González

Santiago Grondona

Marcos Kremer

Pablo Matera

Julián Montoya

Joaquín Oviedo

Bautista Pedemonte

Guido Petti

Tomás Rapetti

Ignacio Ruiz

Mayco Vivas

Boris Wenger

Backs

Simón Benítez

Gonzalo Bertranou

Mateo Carreras

Santiago Carreras

Santiago Chocobares

Bautista Delguy

Benjamín Elizalde

Rodrigo Insgró

Juan Cruz Mallía

Ignacio mendy

Matías Moroni

Agustín Moyano

Justo Piccardo

Gerónimo Prisciantelli

Nicolás Roger

