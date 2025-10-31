Rugby: Cuando cuatro son una multitud

Liceo, Los Tordos, Marista y Mendoza RC buscarán los dos pasajes a la gran final del torneo Regional de rugby donde está en juego la Copa de Oro.

Si el clima acompaña, habrá jornada doble en las instalaciones del club Los Tordos. En el primer turno se medirán desde las 14, el quince azulgrana con Los Conejos y a continuación: el campeón del Torneo del Interior "A", Marista se enfrenta con Liceo subcampeón del TDI "B".

En la última ronda de partidos del denominado torneo Final Four, por la zona "A" Los Tordos dio cuenta de UN San Juan por 33 a 13 y Liceo derrotó a Teqüé, por 34 a 14.

En la zona "B" Marista venció a Mendoza RC por 25 a 7 y San Juan RC derrotó al elenco de Banco Mendoza por 33 a 27.

Las posiciones de este torneo reducido quedaron así, en la Zona "A": 1° Los Tordos 44 puntos; 2° Liceo 25; 3° Un San Juan 20 y 4° Teqüé 5.

Por otra parte, en el emparejamiento "B": Marista fue primero con 40 unidades, segundo Mendoza RC con 25; tercero se ubicó San Juan RC con 19 y cerró el grupo el quince de Banco Mendoza con 12 unidades.

Final Top 12 de la URBA

Este sábado es la final del top 12 y jugarán SIC con Cardenal Newman. Es desde las 16.40, recordemos que el campeón se mide con Marista por el Torneo Nacional de Clubes.

Después de una actuación espectacular, Cardenal Newman vuelve a estar en una semifinal de la URBA después de 17 años de ausencia. Por primera vez y luego de once participaciones en las semifinales, el Bordó pudo pasar a una segunda final gracias a su victoria, por 41 a 24, ante Belgrano Athletic.

La única vez que Newman superó esta instancia fue en la temporada 2008, después de igualar en 6 tantos contra el SIC, resultado que lo catapultó a la final por estar mejor clasificado en la etapa regular. En el cotejo decisivo cayó ante Hindú Club, por 22 a 10.

El otro finalista es el SIC, luego de quedarse con la edición 142° del clásico de San Isidro, al superar al CASI por 13 a 9. El SIC estará en una nueva final, la 13ª desde que se instaló este sistema en 1998. El club de Boulogne igualó a Hindú Club, el equipo que también llegó a jugar 13 finales desde esa época, la última en el año 2022.