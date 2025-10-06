6 de octubre de 2025 - 18:35

Rugby: Es Rivadavia el nuevo campeón nacional de clubes femenino

Las chicas esteñas festejaron por primera vez en juveniles luego de vencer a Tiro Federal

Foto:

UAR
Foto:

UAR
Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Siguen los parabienes para el Rugby mendocino, después de la obtención del título por parte de Marista en el Torneo del Interior, esta vez fue el turno de las chicas de Rivadavia RC que pudieron festejar en el marco del Campeonato Nacional de clubes capítulo femenino, tras vencer en la gran final a Tiro Federal en la final por 20 a 5.

A su vez en la categoría mayor Cardenales Rugby Club, vuelve a coronarse en este torneo luego de ganarle a Las Águilas por 22-5.

El elenco de Tucumán es el equipo que más veces se consagró en el torneo, este es su sexto título, el último había sido en 2023 luego de vencer por 24-15 a Universitario de Córdoba.

Rivaadavia rc
Primera fecha

P1 – Taborín RC 26 v 0 Bajo Hondo (zona 3)

P2 – Rivadavia RC 30 v 0 Córdoba Athletic (zona 2)

P3 – Tiro Federal 12 v 12 Old Resian (zona 1)

P4 – Las Águilas RC 7 v 10 Bajo Hondo (zona 3)

P5 – Marabunta RC 21 v 7 Córdoba Athletic (zona 2)

P6 – Comercial RC 21 v 24 Old Resian (zona 1)

P7 – Taborín RC 28 v 0 Las Águilas RC (zona 3)

P8 – Rivadavia RC 22 v 0 Marabunta RC (zona 2)

P9 – Tiro Federal 27 v 17 Comercial RC (zona 1)

Segunda fecha

P10 Marabunta RC 33 v 5 Las Águilas RC (semifinal plata)

P11 Bajo Hondo 17 v 19 Comercial RC (semifinal plata)

P12 Tiro Federal 32 v 7 Old Resian (semifinal oro)

P13 Rivadavia RC 14 v 12 Taborín RC (semifinal oro)

P14 Las Águilas RC 0 v 18 Córdoba Athletic (triangular 7°, 8°, y 9°)

P15 Las Águilas RC 0 v 28 Bajo Hondo (triangular 7°, 8°, y 9°)

P16 Bajo Hondo 0 v 22 Córdoba Athletic (triangular 7°, 8°, y 9°)

P17 Comercial RC 15 v 19 Marabunta RC (final de plata)

P18 Taborín RC 45 v 5 Old Resian (tercer puesto oro)

P19 Rivadavia RC 20 v 5 Tiro Federal (final de oro)

Todos los campeones

2019 Club Social La Rioja (La Rioja)

2020 No se jugó

2021 Baguales Rugby Club (Córdoba)

2022 Aguará Rugby Club (Misiones)

2023 Córdoba Athletic (Córdoba)

2024 Cardenales RC (Tucumán)

2025 Rivadavia RC (Mendoza)

