Rugby: Universitario, Rivadavia y Peumayén jugarán el nacional de Clubes femenino

¡Por fin! ¡llegó la hora! Este fin de semana en la ciudad de Carloz Paz se disputarán las ediciones XIV y VI de los Torneos Nacionales de Clubes de Rugby , para equipos femeninos de primera y juveniles, respectivamente.

Mendoza compite con dos formaciones, en mayores: Universitario y Peumayén RC, y en juveniles: Rivadavia RC que son tres de los clubes locales que apuestan a esta modalidad en la ovalada.

El constante crecimiento del rugby femenino en Argentina es innegable. El claro reflejo del mismo es el seleccionado nacional, el cual además de los grandes resultados en la región consagrándose tricampeonas sudamericanas y peleando en el planto mundial por un lugar en el máximo escalón del Circuito.

En este contexto, el rugby de clubes tendrá su máxima cita en la rama femenina con el Nacional de Clubes Femenino Copa VISA Macro 2025, que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en las instalaciones de Carlos Paz Rugby Club, en Córdoba.

El certamen contará con dos categorías. Por un lado, 12 equipos serán parte del cuadro de Mayores, mientras que nueve lo harán en el de Juveniles (será la sexta edición del torneo en esta categoría). Vale destacar que Cardenales Rugby Club es el conjunto con más títulos en el Nacional de Clubes; cuatro de manera consecutiva entre el 2012 y 2015, la quinta en el año 2023 y la última por parte de las Juveniles el año pasado, por lo cual son seis las coronaciones que tiene Cardenales RC en este torneo. El último ganador del certamen de mayores fue Club Taborín de Córdoba.

XIV Edición del nacional de Clubes de Rugby mayores

Los 12 equipos que competirán en el cuadro principal del XIV Torneo Nacional de Clubes Femenino

Zona 1 : Club Taborín (Córdoba), Palihue Rugby (Bahía Blanca) y Casa De Padua (Buenos Aires)

Zona 2 : La Plata Rugby (Buenos Aires), Patagonia RC (Neuquén), Córdoba Athletic (Córdoba).

Zona 3 : Cardenales RC (Tucumán), Universitario RC (Mendoza) y Aguará Guazú (Tucumán)

Zona 4 : Las Águilas RC (Chaco), Cha Roga (Santa Fe) y Peumayén RC (Mendoza).

Jornada 1 Sábado

P1 12:00 Las Águilas v Peumayén RC (zona 4)

P2 12:30 Cardenales RC v Aguará Guazú (zona 3)

P3 13:00 La Plata RC v Córdoba Athletic (zona 2)

P4 13:30 Taborín RC v Casa De Padua (zona 1)

P5 14:00 Cha Roga v Peumayén RC (zona 4)

P6 14:30 Universitario RC v Aguará Guazú (zona 3)

P7 16:00 Patagonia RC v Córdoba Athletic (zona 2)

P8 16:30 Palihue RC v Casa De Padua (zona 1)

P9 17:00 Las Águilas RC v Cha Roga (zona 4)

P10 17:30 Cardenales RC v Universitario RC (zona 3)

P11 18:00 La Plata RC v Patagonia RC (zona 2)

P12 18:30 Taborín RC v Palihue RC (zona 1)

Jornada 2 domingo

P13 10:00: 3ro Zona 1 v 3ro Zona 4 (semi bronce)

P14 10:30 3ro Zona 2 v 3ro Zona 3 (semi bronce)

P15 11:00 2do Zona 2 v 2do Zona 3 (semi plata)

P16 11:30 2do Zona 1 v 2do Zona 4 (semi plata)

P17 12:00 1ro Zona 1 v 1ro Zona 4 (semi oro)

P18 12:30 1ro Zona 2 v 1ro Zona 3 (semi oro)

P19 14:30 Perdedor P13 v Perdedor P14 (3° bronce)

P20 15:00 Ganador P13 v Ganador P14 (final bronce)

P21 15:30 Perdedor P15 v Perdedor P16 (3° plata)

P22 16:00 Ganador P15 v Ganador P16 (final plata)

P23 16:30 Perdedor P17 v Perdedor P18 (3° oro)

P24 17:25 Ganador P17 v Ganador P18 (final de oro)

VI Torneo Nacional de Clubes juveniles

Los nueve equipos de juveniles quedaron emparejados en tres zonas y este es su diagrama

Zona 1 : Tiro Federal (Salta), Comercial RC (Buenos Aires) y Old Resian (Santa Fé).

Zona 2 : Rivadavia RC (Mendoza), Marabunta RC (Río Negro) y Córdoba Athletic (Córdoba).

Zona 3 : Taborín RC (Córdoba), Las Águilas RC (Chaco) y Bajo Hondo (Tucumán).

Primera jornada sábado 4 de octubre

P1 12:00 Taborín RC v Bajo Hondo (zona 3)

P2 12:25 Rivadavia RC v Córdoba Athletic (zona 2)

P3 12:50 Tiro Federal v Old Resian (zona 1)

P4 13:15 Las Águilas RC v Bajo Hondo (zona 3)

P5 13:40 Marabunta RC v Córdoba Athletic (zona 2)

P6 14:05 Comercial RC v Old Resian (zona 1)

P7 16:30 Taborín RC v Las Águilas RC (zona 3)

P8 16:55 Rivadavia RC v Marabunta RC (zona 2)

P9 17:20 Tiro Federal v Comercial RC (zona 1)

Segunda jornada domingo 5 de octubre

P10 10:00 2do mejor 2° v 2do mejor 3° (semi plata)

P11 10:25 3er mejor 2° v 1er mejor 3° (semi plata)

P12 10:50 1ro Zona 1 v 1er mejor 2° (semi oro)

P13 11:15 1ro Zona 2 v 1ro Zona 3 (semi oro)

P14 11:40 Perdedor P10 v 3er mejor 3° (triangular 7°, 8°, y 9°)

P15 12:05 Perdedor P10 v Perdedor P11 (triangular 7°, 8°, y 9°)

P16 15:00 Perdedor P11 v 3er mejor 3° (triangular 7°, 8°, y 9°)

P17 15:25 Ganador P11 v Ganador P10 (final de plata)

P18 15:50 Ganador P12 v Perdedor P13 (3° oro)

P19 17:00 Ganador P12 v Ganador P13 (final de oro)

Historial de Campeones mayores (primera)

Estos son todos los campeones del Nacional de Clubes Femenino en la categoría Mayores:

2011 Sixty Rugby Club (Chaco)

2012 Cardenales RC (Tucumán)

2013 Cardenales RC (Tucumán)

2014 Cardenales RC (Tucumán)

2015 Cardenales RC (Tucumán)

2016 CAPRI (Misiones)

2017 La Plata Rugby Club (URBA)

2018 Universidad Nacional de Córdoba

2019 Centro Naval (URBA)

2020 No se jugó

2021 Aguará Guazú (Tucumán)

2022 Universitario de Córdoba

2023 Cardenales RC (Tucumán)

2024 Taborín RC (Córdoba)

Historial campeones Juveniles

El certamen para Juveniles se organizó por primera vez en 2019, y estos fueron todos los campeones:

2019 Club Social La Rioja

2020 No se jugó

2021 Baguales Rugby Club

2022 Aguará Rugby Club (Jardín América, Misiones)

2023 Córdoba Athletic

2024 Cardenales RC (Tucumán)