Rugby: El seleccionado mayor va por un batacazo ante los Springboks

Atrás quedó la dura derrota por 67-30 ante los Springboks en Durban, y ahora los dirigidos por Felipe Contepomi buscarán cambiar la imagen y cerrar el Rugby Championship de la mejor manera. La revancha será este sábado 4 de octubre en Twickenham, Londres, desde las 10. de Argentina, y contará con transmisión de ESPN.

En este encuentro Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán de Los Pumas, siendo el jugador con más partidos como líder en la historia del seleccionado nacional. Lo siguen Agustín Creevy con 51, Lisandro Arbizu con 48, Hugo Porta con 38 y Agustín Pichot con 31. El primer partido como capitán para el jugador surgido en Newman, fue el 3 de julio de 2021 ante Rumania (triunfo 24-17).