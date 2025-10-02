2 de octubre de 2025 - 14:57

Rugby: El seleccionado mayor va por un batacazo ante los Springboks

En Londres, los mendocinos: Juan Martín González y Rodrigo Isgró irán al banco, por el torneo del Hemisferio Sur denominado Rugby Championship

Rugby. El mendocino Juan Martín González se escapa con la guinda

Foto:

UAR
Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Atrás quedó la dura derrota por 67-30 ante los Springboks en Durban, y ahora los dirigidos por Felipe Contepomi buscarán cambiar la imagen y cerrar el Rugby Championship de la mejor manera. La revancha será este sábado 4 de octubre en Twickenham, Londres, desde las 10. de Argentina, y contará con transmisión de ESPN.

En este encuentro Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán de Los Pumas, siendo el jugador con más partidos como líder en la historia del seleccionado nacional. Lo siguen Agustín Creevy con 51, Lisandro Arbizu con 48, Hugo Porta con 38 y Agustín Pichot con 31. El primer partido como capitán para el jugador surgido en Newman, fue el 3 de julio de 2021 ante Rumania (triunfo 24-17).

Para la revancha en Twickenham, Felipe Contepomi dispuso 7 cambios respecto al XV inicial de la semana pasada

  • Guido Petti por Franco Molina
  • Pedro Rubiolo por Lucas Paulos
  • Santiago Grondona por Joaquín Oviedo
  • Simón Benítez Cruz por Gonzalo García
  • Gerónimo Prisciantelli de apertura, Santiago Carreras de fullback y Juan Cruz Mallía de wing, sale Mateo Carreras.
  • Justo Piccardo por Lucio Cinti
  • Bautista Delguy por Rodrigo isgró

Los elegidos para enfrentar a los Springboks en Londres:

1. VIVAS, Mayco (36 caps)

2. MONTOYA, Julián (113 caps) (Capitán)

3. SCLAVI, Joel (32 caps)

4. PETTI, Guido (94 caps)

5. RUBIOLO, Pedro (28 caps)

6. MATERA, Pablo (117 caps) (Vicecapitán)

7. KREMER, Marcos (78 caps)

8. GRONDONA, Santiago (22 caps)

9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (6 caps)

10. PRISCIANTELLI, Gerónimo (1 cap)

11. MALLÍA, Juan Cruz (47 caps) (Vicecapitán)

12. CHOCOBARES, Santiago (32 caps)

13. PICCARDO, Justo (7 caps)

14. DELGUY, Bautista (36 caps)

15. CARRERAS, Santiago (60 caps)

Finishers

16. RUIZ, Ignacio (23 caps)

17. WENGER, Boris (3 caps)

18. CORIA MARCHETTI, Francisco (6 caps)

19. MOLINA, Franco (17 caps)

20. GONZÁLEZ, Juan (47 caps)

21. OVIEDO, Joaquín (18 caps)

22. MOYANO, Agustín (4 caps)

23. ISGRÓ, Rodrigo (12 caps)

