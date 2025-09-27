Rugby: La tercera es la vencida, Marista levantó la copa y tocó el cielo con las manos

Rugby: las mejores postales del la final histórica entre Marista y Jockey por el Torneo del Interior A

Siempre hay una primera vez, y está vez en la tercera ocasión pudieron hacer realidad su sueño, porque Marista luego de vencer Jockey de Córdoba por 27-7 es el nuevo campeón del Torneo del Interior "A" de clubes de Rugby .

Dicho sea de paso, los Tricolores se metieron en el exclusivo círculo de clubes donde solo están: Duendes, La Tablada, Jockey de Córdoba, Jockey de Rosario, Cardenales, Tala, Universitario de Tucumán, GER, Uru Curé, CURNE, Los Tarcos y Lawn Tennis.

Quedaran para la rica historia de la ovalada, los dos tries de Podestá y el de Bartolini, más los tiros a los palos de Julián Hernández, que no erró ninguna de las conversiones o goles, ni su penal y además los dos penales bien efectuados, por Bautista Filizzola, que después se retiró por un golpe.

Pasaron 27 años desde la primera edición del Torneo del Interior y que tuvo a los mismos clubes como protagonistas de este sábado en la final: Marista y Jockey de Córdoba, pero aquella vez fueron los mediterráneos, que se colgaron la medalla.

La segunda oportunidad en su vida deportiva, para el club de La Carrodilla, en el TDI "A", fue en el 2019, en esa ocasión los mendocinos tampoco pudieron festejar porque cayeron en la final frente a GER de Rosario por 30 a 20.

Pero afortunadamente, lo que venían buscando los Curas lo lograron este 2025 y después de hacer un un torneo impecable.

La campaña en el Torneo del Interior 2025

En su zona, que fue la 1, el Quince de Marista derrotó por la primera fecha a su similar de Tucumán Lawn Tennis (campeón defensor), por 41-38.

Después, en la segunda ronda de partidos, cayó ante GER de Rosario, por 23-16.

Luego en la tercera jornada, Marista se impuso a los cordobeses de Palermo Bajo por 31-27. En la cuarta fecha, el rival fue el mismo y lo venció por 34-31.

En la quinta jornada se impuso a GER 57-10 y en el último juego de la fase clasificatoria, el Tricolor venció a Tucumán Lawn Tennis por 33-19 y de visita.

En cuartos de final, Marista venció a El Tala 26-6 y en semifinales derrotó a Estudiantes de Paraná, por 33-24.

Hablan los campeones

Santiago Dora: "Estamos muy felices, venimos trabajando mucho tiempo y demostramos que el único camino es trabajo y trabajo, esto ,o buscamos hace siete años, esto no es de un día para otro y dejamos muchas cosas de lado (...) Hoy fuimos en defensa superiores y cuando tuvimos la oportunidad pegamos".

Tomás Gómez: "fue un partido muy duro, contra gran rival como es Jockey. Los teníamos bastante estudiados y en este tipo de partidos el que mejor defiende es a la postre el que mejor ataca. Nos encanta jugar este torneo. Fuimos poco a poco, solo perdimos un partido y logramos salir primeros en la zona (...) Es un lujo jugar con mi hermano y los otros 23 hermanos más que tengo y con los que juego con ellos hace años y los amo mucho".

Daniel Roccuzzo: "Trabajamos mucho para esto. Cuando quedamos primeros en la zona, y por ende íbamos a definir de local todos los partidos de los play offs, lo pensé y soñé mucho, sin dejar nunca de pensar en lo que venía, pero siempre con los pies en la tierra. Sabíamos que íbamos a ir partido a partido (...). Les pedí a los chicos respetar el plan que habíamos armado, estudiamos mucho al rival, y bancamos y morimos en la nuestra. En el entretiempo hablamos de algunos detalles, donde no estábamos tan finos, ajustamos y mejoramos. Ganamos porque fuimos eficientes y porque tenemos un equipo muy bueno".

Alejo Videla: "El técnico nos pide que confiemos mucho en nosotros, en lo que estudiamos y hoy dejamos todo e hicimos todo lo que nos pidió nuestro entrenador y ahora hay que disfrutar y después pensar en lo que se nos viene que es el Top Ocho y la final nacional",

Marista dominó una vez el país

Si bien está es la primera vez que Marista gana el Torneo del Interior "A", el equipo Tricolor tiene a su haber un Torneo Nacional de Clubes versión de 1973 y fue cuando venció en la final a Banco Nación de Buenos Aires con un try de Carlos Dora. El juego final se disputó en las antiguas instalaciones que tuvo el club en El Challao.

Lo curiosos que la segunda edición se trató de disputar en 1975, 1976 1978 y 1987, pero nunca se realizó y recién en 1993 se reanudó esta competencia, cuando retomaron los nuevos nacionales de clubes.

Destacamos que con el título obtenido este año por Marista en el TDI "A", el elenco mendocino tendrá derecho a jugar con el campeón de la URBA por el campeonato Nacional de clubes 2025, que desde la edición de 2022 es solo un partido directo entre ambos ganadores.

En el palmarés local ¿cómo están los curitas?

El club Marista fue fundado en 1961 por el hermano Primo Brunato. Marista llegó al máximo círculo mendocino en 1964 y ganó su primer campeonato en primera en 1966 y desde esa temporada y hasta la de 1972 obtuvo siete campeonatos consecutivos.

El torneo de Mendoza lo ha ganado en 27 ocasiones, y es el actual bicampeón porque ganó el 2023 y 2024.

Históricos

Todos los que pudieron fueron a presenciar la gran final del Torneo del Interior 2025, hasta una pequeña hinchada de los campeones del 76 (noveno campeonato mendocino) se dieron cita para apoyar sus colores: Luis Ruggeri, Jorge Milutín, Edgardo Martínez, Otto Arnold, Eduardo Martin, Gonzalo Moreno, Eduardo Parera y Pedro Basile que fue el capitán de esa formación. Sufrieron y disfrutaron con la consagración de sus muchachos.

Hablan los históricos

Marcelo Von Der Heyde. "Es muy importante para el club, perdimos dos veces la final en el TDI y este año se dio y con un importante triunfo. Esto es un trabajo desde hace muchos años se hace y felicito a todos los chicos, el club, los entrenadores. Todo eso es muy importante para todos".

Nicolás Navesi: "Esto es histórico, emocionante y inexplicable. El club esta de fiesta, todos trabajamos y empujamos para conseguir esto. Hay muchas personas que colaboraron para lograr esta meta. Lo mejor que tuvieron estos chicos: la entrega y la pasión. Destaco el compromiso con el club es un grupo fantástico de jugadores y entrenadores, que hace años se propusieron un objetivo y trabajaron en forma intensa para conseguirlo. Es maravilloso lo que vivimos este sábado".

Gastón Nasazzi: "Por el club estoy feliz, lo necesitaban, contento por los chicos y sus entrenadores, por todo el esfuerzo que pusieron todo el año y felicito a los jugadores y el cuerpo técnico. Ahora a disfrutar y después pensar en el Top Ocho y el Nacional de clubes"