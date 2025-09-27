27 de septiembre de 2025 - 17:27

Rugby: Marista hizo historia, derrotó 27 a 7 a Jockey de Córdoba y se consagró campeón del Torneo del Interior

RUGBY. En un partido inolvidable, donde Marista fue una verdadera máquina, derrotó 27-7 a Jockey Club y ganó por primera vez en el Torneo del Interior A.

Rugby. Una cita histórica para Mendoza. Marista define el título con Jockey de Córdoba del Torneo del Interior 2025.

Rugby. Una cita histórica para Mendoza. Marista define el título con Jockey de Córdoba del Torneo del Interior 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Rugby. Agustín Gómez el capitán de Marista de Mendoza

Rugby. Agustín Gómez el capitán de Marista de Mendoza

Foto:

UAR
Rugby. Los capitanes de Jockey de Córdoba Augusto Cugnini y de Marista: Agustín Gómez

Rugby. Los capitanes de Jockey de Córdoba Augusto Cugnini y de Marista: Agustín Gómez

Foto:

UAR
Rugby. La copa del Torneo del Interior A

Rugby. La copa del Torneo del Interior "A"

Foto:

UAR
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. 

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Rugby
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025.

RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025.

Desde el minuto cero, Marista fue una verdadera máquina. Indestructible en todas sus líneas. Hizo pesar toda su jerarquía ante equipo cordobés, que se vio totalmente superado. El que rompió la paridad fue Bautista Filizzolacon un excelente tiro a los palos: 3-0. Sobre los 20¡, la visita podría haber igualado la historia, pero falló su penal Facundo Rodríguez. Un minuto más, tarde, el equio visitante se quedó con un jugador menos por la expulsión de su capitán: Augusto Cugnini.

RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior 2025.

De inmedatio, volvió a mostrar diferencias el elenco Tricolor, ya que llegó el try de Videla y posterior conversión de Hernández. Carrodilla era una verdadera fiesta: 10-0.

La vista reaccionó y sobre los 32', llegó el try de Nassif y la posterior conversión de Facundo Rodríguez. Descontó Jockey Club de Córdoba: 10-7.

RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025.

Rugby: un segundo tiempo que una verdadera exhibición de Marista

En el inicio del complemento, Hernández se mostró muy efectivo, no erró a los palos y Marista sacó una diferencia de trece puntos: 20-7. Un verdadero hervidero el club Tricolor. Fiesta total.

RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025.

Sobre los 38' minutos de la etapa final, llegó un try de Podestá y conversión de Juani Hernández, intratable ese pie, para sellar la historia con un contundente 27-7 y gritar por primera vez en su historia: MARISTA CAMPEÓN DEL TORNEO DEL INTERIOR A 2025.

RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025.

Sin dudas, feteja el rugby de Mendoza y todo el deporte de la provincia. ¡Salud campeones!

RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025.

Rugby: las formaciones de los dos equipos

Marista RC (27)

2 Maximiliano Montillo

1 Alejandro pronce

3 Jesús Porro

4 Agustín Sarelli

5 Valentín Gonzálvez

6 Tomás Gómez

7 Agustín Gómez González (C)

8 Telmo Fernández

9 Lucca Filizzola

10 Bautista Filizzola

11. Lucas Bartolini

12 Santiago Dora

13 Alejo Videla

23 Matías Colomer

15 Julián Hernández

Entrenador: Daniel Rocuzzo.

Ingresaron:

16 Tomás Bartolini

17 Gabriel Pronce

18 Marcos Porro

19 Fausto Fernández

20 Gerónimo Tejada

21 Genaro Podestá

22 Francisco Allamand

14 Lisandro Sosa

Jockey Club (17)

1 Agustín Peralta

2 Leandro Nassif

3 Francisco Etchegorry

4 Santiago Toya

5 Lautaro Ramírez

6. Augusto Cugnini (C)

7. Gonzalo Maldonado

8. Patricio Molina

9. Nicolás Viola

10 Facundo Rodriguez

11 Jerónimo Carballo

12 Julio Deheza

13 Leonardo Gea Salim

14 Manuel Carrara

15, Julián Viola

Entrenador: Javier Fiori.

Ingresaron:

16 Ignacio Palomeque

17 Santiago Pulella

18 Octavio Filippa

19 Abraham Elías

20 Francisco Toya

21 Marcelo Blanco

22 Gonzalo Masin

23 Tomás Bergero

Estadio: Marista Rugby Club

Tantos. Marista: Penal de Filizzola; try de Videla y conversión de Hernández; Penal de Hernández; try de Podestá y conversión de Hernández. Jockey Club: try de Nassif y conversión de Rodríguez.

Referee: Pablo Deluca

