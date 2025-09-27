Rugby: Marista hizo historia, derrotó 27 a 7 a Jockey de Córdoba y se consagró campeón del Torneo del Interior

Histórico para el rugby de Mendoza. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025 tras derrotar por 27-7 a Jockey Club de Córdoba. Fiesta total en Carrodilla, Luján de Cuyo. Impresionante. Miles de fanáticos de los Curas escribieron su capítulo de oro. Inolvidable.
RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025.

Desde el minuto cero, Marista fue una verdadera máquina. Indestructible en todas sus líneas. Hizo pesar toda su jerarquía ante equipo cordobés, que se vio totalmente superado. El que rompió la paridad fue Bautista Filizzolacon un excelente tiro a los palos: 3-0. Sobre los 20¡, la visita podría haber igualado la historia, pero falló su penal Facundo Rodríguez. Un minuto más, tarde, el equio visitante se quedó con un jugador menos por la expulsión de su capitán: Augusto Cugnini.


De inmedatio, volvió a mostrar diferencias el elenco Tricolor, ya que llegó el try de Videla y posterior conversión de Hernández. Carrodilla era una verdadera fiesta: 10-0.
La vista reaccionó y sobre los 32', llegó el try de Nassif y la posterior conversión de Facundo Rodríguez. Descontó Jockey Club de Córdoba: 10-7.


Pero, los jugadores entrenados y conducidos por Daniel Racuzzo, respetaron su libreto a rajatabla y de inmediato, llegó la reacción: try de Luca Filizzola y posterior conversión de Juani Hernández: 17-7. Se termina el primer tiempo y la visita falló otro penal a través de Rodríguez.


Rugby: un segundo tiempo que una verdadera exhibición de Marista
En el inicio del complemento, Hernández se mostró muy efectivo, no erró a los palos y Marista sacó una diferencia de trece puntos: 20-7. Un verdadero hervidero el club Tricolor. Fiesta total.


Sobre los 38' minutos de la etapa final, llegó un try de Podestá y conversión de Juani Hernández, intratable ese pie, para sellar la historia con un contundente 27-7 y gritar por primera vez en su historia: MARISTA CAMPEÓN DEL TORNEO DEL INTERIOR A 2025.


Sin dudas, feteja el rugby de Mendoza y todo el deporte de la provincia. ¡Salud campeones!


Rugby: las formaciones de los dos equipos
Marista RC (27)
2 Maximiliano Montillo
1 Alejandro pronce
3 Jesús Porro
4 Agustín Sarelli
5 Valentín Gonzálvez
6 Tomás Gómez
7 Agustín Gómez González (C)
8 Telmo Fernández
9 Lucca Filizzola
10 Bautista Filizzola
11. Lucas Bartolini
12 Santiago Dora
13 Alejo Videla
23 Matías Colomer
15 Julián Hernández
Entrenador: Daniel Rocuzzo.
Ingresaron:
16 Tomás Bartolini
17 Gabriel Pronce
18 Marcos Porro
19 Fausto Fernández
20 Gerónimo Tejada
21 Genaro Podestá
22 Francisco Allamand
14 Lisandro Sosa
Jockey Club (17)
1 Agustín Peralta
2 Leandro Nassif
3 Francisco Etchegorry
4 Santiago Toya
5 Lautaro Ramírez
6. Augusto Cugnini (C)
7. Gonzalo Maldonado
8. Patricio Molina
9. Nicolás Viola
10 Facundo Rodriguez
11 Jerónimo Carballo
12 Julio Deheza
13 Leonardo Gea Salim
14 Manuel Carrara
15, Julián Viola
Entrenador: Javier Fiori.
Ingresaron:
16 Ignacio Palomeque
17 Santiago Pulella
18 Octavio Filippa
19 Abraham Elías
20 Francisco Toya
21 Marcelo Blanco
22 Gonzalo Masin
23 Tomás Bergero
Estadio: Marista Rugby Club
Tantos. Marista: Penal de Filizzola; try de Videla y conversión de Hernández; Penal de Hernández; try de Podestá y conversión de Hernández. Jockey Club: try de Nassif y conversión de Rodríguez.
Referee: Pablo Deluca