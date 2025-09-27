Rugby: Marista hizo historia, derrotó 27 a 7 a Jockey de Córdoba y se consagró campeón del Torneo del Interior

RUGBY. En un partido inolvidable, donde Marista fue una verdadera máquina, derrotó 27-7 a Jockey Club y ganó por primera vez en el Torneo del Interior A.

RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025.

Rugby. La copa del Torneo del Interior "A"

Rugby. Los capitanes de Jockey de Córdoba Augusto Cugnini y de Marista: Agustín Gómez

Rugby. Agustín Gómez el capitán de Marista de Mendoza

Rugby. Una cita histórica para Mendoza. Marista define el título con Jockey de Córdoba del Torneo del Interior 2025.

Rugby RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. Marcelo Álvarez / Los Andes Desde el minuto cero, Marista fue una verdadera máquina. Indestructible en todas sus líneas. Hizo pesar toda su jerarquía ante equipo cordobés, que se vio totalmente superado. El que rompió la paridad fue Bautista Filizzolacon un excelente tiro a los palos: 3-0. Sobre los 20¡, la visita podría haber igualado la historia, pero falló su penal Facundo Rodríguez. Un minuto más, tarde, el equio visitante se quedó con un jugador menos por la expulsión de su capitán: Augusto Cugnini.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 18.02.44 RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior 2025. Marcelo Álvarez / Los Andes De inmedatio, volvió a mostrar diferencias el elenco Tricolor, ya que llegó el try de Videla y posterior conversión de Hernández. Carrodilla era una verdadera fiesta: 10-0.

WhatsApp Image 2025-09-27 at 17.41.39 La vista reaccionó y sobre los 32', llegó el try de Nassif y la posterior conversión de Facundo Rodríguez. Descontó Jockey Club de Córdoba: 10-7.

Rugby RUGBY. HISTÓRICO. Marista se consagró campeón del Torneo del Interior A 2025. Marcelo Álvarez / Los Andes Pero, los jugadores entrenados y conducidos por Daniel Racuzzo, respetaron su libreto a rajatabla y de inmediato, llegó la reacción: try de Luca Filizzola y posterior conversión de Juani Hernández: 17-7. Se termina el primer tiempo y la visita falló otro penal a través de Rodríguez.