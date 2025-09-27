Rugby: las mejores postales del la final histórica entre Marista y Jockey por el Torneo del Interior A

El rugby de la provincia de Mendoza tiene una cita histórica. Marista y Jockey de Córdoba definen el título del Torneo del Interior A 2025. El cura llegó a la gran final por tercera vez en su historia. Nunca pudo gritar campeón, por esta razón, tiene una chance única definiendo en su estadio. Todo Mendoza atrás de Marista. Es el día. Por ello, el club es una verdadera fiesta.