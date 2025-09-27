Rugby: Un día perfecto para jugar la final del Torneo del Interior

Esta tarde, desde las 15.30, Marista de Mendoza y Jockey de Córdoba se miden para saber cuál es el mejor XV de la temporada en el marco del Torneo del Interior "A"

Todo listo y dispuesto desde las 15.30 de hoy sábado, se miden Marista de Mendoza y Jockey de Córdoba en el torneo más federal del rugby en el país: el Torneo del Interior "A". la cita es en el reducto tricolor que queda justo en el límite entre los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú

Marista RC vs Jockey Club de Córdoba Televisado de la fecha por Disney+

Tras una temporada magnífica del certamen más federal del país, llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior . El referí será Pablo Deluca (URBA)

Por un un lado, Marista RC que viene de vencer a Estudiantes de Paraná en las semifinales por 33 a 24, mientras que Jockey Club de Córdoba accedió a la definición tras triunfar, tras un electrizante tiempo extra, a Duendes por 41 a 27. El encuentro se disputará el sábado 27 de septiembre desde las 15:30 h con arbitraje de Pablo Deluca (URBA) en Mendoza y será televisado por Disney+.

El país estará con los ojos puestos en este duelo que enfrenta a los dos mejores equipos del certamen. Daniel Rocuzzo, head coach de Marista, detalló el crecimiento de Marista durante el torneo y las expectativas de cara a la final: “Llegamos con mucha confianza, en pleno crecimiento. Estamos decididos en realizar lo que hemos estudiado, tanto lo nuestro como lo del rival. Creo que será un partido muy intenso y que seguramente se defina por detalles y sobre el final”. Además, confesó que es un evento particular al disputarse por primera vez la final del Torneo del Interior en casa de Marista: “Es un contexto muy lindo para jugar. Disputar un partido de esta envergadura en el club no había pasado nunca y es un orgullo inmenso. Es muy importante para nuestros jugadores, pero también para las familias del rugby en Mendoza”.

Por su parte, Javier Fiori, entrenador en jefe de Jockey Club de Córdoba, destacó la felicidad de jugar nuevamente una final con el club cordobés: “Estar de nuevo en una definición es un orgullo y una gran alegría para nuestro club. Es fruto de un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, tanto jugadores, staff y también dirigente. Para el partido del sábado, Jockey llega muy bien y con muchas ganas. Enfrente estará Marista, un gran rival que juega muy bien al rugby así que seguramente será un encuentro muy parejo. Esperemos que sea una linda final para ver y que ambos equipos puedan demostrar en la cancha lo que se viene haciendo”. Las formaciones de los dos equipos Marista RC 2 Maximiliano Montillo 1 Alejandro pronce 3 Jesús Porro 4 Agustín Sarelli 5 Valentín Gonzálvez 6 Tomás Gómez 7 Agustín Gómez González (C) 8 Telmo Fernández 9 Lucca Filizzola 10 Bautista Filizzola 11. Lucas Bartolini 12 Santiago Dora 13 Alejo Videla 23 Matías Colomer 15 Julián Hernández Suplentes 16 Tomás Bartolini 17 Gabriel Pronce 18 Marcos Porro 19 Fausto Fernández 20 Gerónimo Tejada 21 Genaro Podestá 22 Francisco Allamand 14 Lisandro Sosa Jockey Club 1 Agustín Peralta 2 Leandro Nassif 3 Francisco Etchegorry 4 Santiago Toya 5 Lautaro Ramírez 6. Augusto Cugnini (C) 7. Gonzalo Maldonado 8. Patricio Molina 9. Nicolás Viola 10 Facundo Rodriguez 11 Jerónimo Carballo 12 Julio Deheza 13 Leonardo Gea Salim 14 Manuel Carrara 15, Julián Viola Suplentes 16 Ignacio Palomeque 17 Santiago Pulella 18 Octavio Filippa 19 Abraham Elías 20 Francisco Toya 21 Marcelo Blanco 22 Gonzalo Masin 23 Tomás Bergero