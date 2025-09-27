27 de septiembre de 2025 - 11:25

Rugby: Un día perfecto para jugar la final del Torneo del Interior

Esta tarde, desde las 15.30, Marista de Mendoza y Jockey de Córdoba se miden para saber cuál es el mejor XV de la temporada en el marco del Torneo del Interior "A"

Rugby. Agustín Gómez el capitán de Marista de Mendoza

Rugby. Agustín Gómez el capitán de Marista de Mendoza

Foto:

UAR
Rugby. Los capitanes de Jockey de Córdoba Augusto Cugnini y de Marista: Agustín Gómez

Rugby. Los capitanes de Jockey de Córdoba Augusto Cugnini y de Marista: Agustín Gómez

Foto:

UAR
Rugby. La copa del Torneo del Interior A

Rugby. La copa del Torneo del Interior "A"

Foto:

UAR
final rugby
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Todo listo y dispuesto desde las 15.30 de hoy sábado, se miden Marista de Mendoza y Jockey de Córdoba en el torneo más federal del rugby en el país: el Torneo del Interior "A". la cita es en el reducto tricolor que queda justo en el límite entre los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú

Leé además

Rugby. En semifinales, Marista derrotó a Estudiantes de Paraná. El XV mendocino jugará la gran final del Torneo del Interior A 2025

Rugby: Marista con una oportunidad única de tocar el cielo

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Felipe Pipe Contepomi dio a conocer los 32 jugadores que están dispuestos para el juego ante los sudafricanos y que será este sábado en Durban desde las 12.10

Rugby: Argentina buscará una victoria ante Sudáfrica para seguir dando pelea

Por Gonzalo Tapia
  • Marista RC vs Jockey Club de Córdoba Televisado de la fecha por Disney+

Tras una temporada magnífica del certamen más federal del país, llegó el momento de conocer al gran campeón del Torneo del Interior . El referí será Pablo Deluca (URBA)

Por un un lado, Marista RC que viene de vencer a Estudiantes de Paraná en las semifinales por 33 a 24, mientras que Jockey Club de Córdoba accedió a la definición tras triunfar, tras un electrizante tiempo extra, a Duendes por 41 a 27. El encuentro se disputará el sábado 27 de septiembre desde las 15:30 h con arbitraje de Pablo Deluca (URBA) en Mendoza y será televisado por Disney+.

El país estará con los ojos puestos en este duelo que enfrenta a los dos mejores equipos del certamen. Daniel Rocuzzo, head coach de Marista, detalló el crecimiento de Marista durante el torneo y las expectativas de cara a la final: “Llegamos con mucha confianza, en pleno crecimiento. Estamos decididos en realizar lo que hemos estudiado, tanto lo nuestro como lo del rival. Creo que será un partido muy intenso y que seguramente se defina por detalles y sobre el final”. Además, confesó que es un evento particular al disputarse por primera vez la final del Torneo del Interior en casa de Marista: “Es un contexto muy lindo para jugar. Disputar un partido de esta envergadura en el club no había pasado nunca y es un orgullo inmenso. Es muy importante para nuestros jugadores, pero también para las familias del rugby en Mendoza”.

Por su parte, Javier Fiori, entrenador en jefe de Jockey Club de Córdoba, destacó la felicidad de jugar nuevamente una final con el club cordobés: “Estar de nuevo en una definición es un orgullo y una gran alegría para nuestro club. Es fruto de un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, tanto jugadores, staff y también dirigente. Para el partido del sábado, Jockey llega muy bien y con muchas ganas. Enfrente estará Marista, un gran rival que juega muy bien al rugby así que seguramente será un encuentro muy parejo. Esperemos que sea una linda final para ver y que ambos equipos puedan demostrar en la cancha lo que se viene haciendo”.

Las formaciones de los dos equipos

Marista RC

2 Maximiliano Montillo

1 Alejandro pronce

3 Jesús Porro

4 Agustín Sarelli

5 Valentín Gonzálvez

6 Tomás Gómez

7 Agustín Gómez González (C)

8 Telmo Fernández

9 Lucca Filizzola

10 Bautista Filizzola

11. Lucas Bartolini

12 Santiago Dora

13 Alejo Videla

23 Matías Colomer

15 Julián Hernández

Suplentes

16 Tomás Bartolini

17 Gabriel Pronce

18 Marcos Porro

19 Fausto Fernández

20 Gerónimo Tejada

21 Genaro Podestá

22 Francisco Allamand

14 Lisandro Sosa

Jockey Club

1 Agustín Peralta

2 Leandro Nassif

3 Francisco Etchegorry

4 Santiago Toya

5 Lautaro Ramírez

6. Augusto Cugnini (C)

7. Gonzalo Maldonado

8. Patricio Molina

9. Nicolás Viola

10 Facundo Rodriguez

11 Jerónimo Carballo

12 Julio Deheza

13 Leonardo Gea Salim

14 Manuel Carrara

15, Julián Viola

Suplentes

16 Ignacio Palomeque

17 Santiago Pulella

18 Octavio Filippa

19 Abraham Elías

20 Francisco Toya

21 Marcelo Blanco

22 Gonzalo Masin

23 Tomás Bergero

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. El mendocino Rodrigo Isgró partirá en el Quince inicial

Rugby: El mendocino Rodrigo Isgró irá como titular ante Sudáfrica

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Los hinchas, padres y jugadores vivieron una hermosa jornada luego de pasar a la final del TDI A

Rugby: Marista y una nueva cita con la historia en el Torneo del Interior

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Los chicos de Marista RC festejan luego de dejar en el camino, en una de las semifinales, a Estudiantes de Paraná.

Rugby: Palpitando la gran final entre Marista y Jockey

Por Gonzalo Tapia
Julieta Dora y Santiago Caranza dos apasionados de la actuación, el teatro y los deportes.

Rugby: Unidos por la pasión de la actuación y el deporte

Por Gonzalo Tapia