Rugby: El mendocino Rodrigo Isgró irá como titular ante Sudáfrica

En el ámbito de la quinta fecha del torneo de rugby , que se disputará este sábado 27 de septiembre, Los Pumas visitarán a los Springboks en Durban, mientras que los All Blacks recibirán a los Wallabies en Auckland.

El encuentro ante Sudáfrica se jugará en el mítico Kings Park desde las 12.10 horas de nuestro país y contará con transmisión de ESPN.

Será la cuarta visita para el Seleccionado Nacional Mayor de rugby en la ciudad de Durban, que cuenta con una victoria y dos caídas en dicha ciudad.

El triunfo se dio justamente en la primera visita en 2015, en un partido muy especial dado que contó con el apoyo de Los Pumas del 65 que acompañaron al plantel durante la gira, producto del 50º aniversario del triunfo ante los Junior Springboks. El resultado fue 37-25 y significó, además, la primera victoria en la historia para Los Pumas ante Sudáfrica. Los siguientes antecedentes fueron en 2018 y 2022, con caídas 34-21 y 38-21, respectivamente.

El último triunfo argentino se dio el año pasado en Santiago del Estero en un ajustado 29-28, que llevó la definición del Championship a la última fecha disputada en Nelspruit. Allí, los dirigidos por Rassie Erasmus se quedaron con la victoria por 48-7.

¿Cómo están Los Pumas?

Para este encuentro, Felipe Contepomi dispuso tres cambios respecto al XV que venció a los Wallabies hace dos semanas en Sydney:

Franco Molina por Guido Petti

Lucas Paulos por Pedro Rubiolo

Pablo Matera por Juan González

Los elegidos para enfrentar a los Springboks en Durban

Mayco Vivas (35 caps)

Julián Montoya(112 caps) (Capitán)

Joel Sclavi (31 caps)

Franco Molina (16 caps)

Lucas Paulos (17 caps)

Pablo Matera (116 caps) (Vicecapitán)

Marcos Kremer (77 caps)

Joaquín Oviedo (17 caps)

Gonzalo García (15 caps)

Santiago Carreras (59 caps)

Mateo Carreras (30 caps)

Santiago Chocobares (31 caps)

Lucio Cinti (38 caps)

Rodrigo Isgró (11 caps)

Juan Cruz Mallía (46 caps) (Vicecapitán)

Reservas

Ignacio Ruiz (22 caps)

Boris Wenger (2 caps)

Francisco Coria (5 caps)

Guido Petti (93 caps)

Pedro Rubiolo (27 caps)

Juan González (46 caps)

Simón Benítez (5 caps)

Tomás Albornoz (19 caps)

Posiciones Rugby Championship

Puesto P PG PE PP +/- PTS

1 Australia 4 2 0 2 10 11

2 Sudáfrica 4 2 0 2 18 10

3 Nueva Zelandia 4 2 0 2 -15 10

4 Argentina 4 2 0 2 -13 9

Fixture Rugby Championship

Los Pumas 24 vs All Blacks 41 (Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba)

Los Pumas 29 vs All Blacks 23 (Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires)

6 septiembre – Wallabies 28 vs Los Pumas 24 (Queensland Country Bank Stadium – Townsville, Australia)

13 septiembre – Wallabies 26 vs Los Pumas 28 (Allianz Stadium – Sydney, Australia)

27 septiembre – Springboks vs Los Pumas (Hollywoodbets Kings Park – Durban, Sudáfrica) – 12.10.

4 octubre – Los Pumas vs Springboks (Allianz Stadium Twickenham – Londres, Inglaterra) – 11.00

Historial Los Pumas vs Sudáfrica

38 partidos 4 triunfos 33 derrotas 1 empate

6/11/1993 Los Pumas 26 vs. Sudáfrica 29, en Buenos Aires (Ferro)

13/11/1993 Los Pumas 23 vs. Sudáfrica 52, en Buenos Aires (Ferro)

8/10/1994 Sudáfrica 42 vs. Los Pumas 22, en Port Elizabeth

15/10/1994 Sudáfrica 46 vs. Los Pumas 26, en Johannesburgo

9/11/1996 Los Pumas 15 vs. Sudáfrica 46, en Buenos Aires (Ferro)

16/11/1996 Los Pumas 21 vs. Sudáfrica 44, en Buenos Aires (Ferro)

12/11/2000 Los Pumas 33 vs. Sudáfrica 37, en Buenos Aires (River Plate)

18/6/2002 Sudáfrica 49 vs. Los Pumas 29, en Springs

28/6/2003 Sudáfrica 26 vs. Los Pumas 25, en Port Elizabeth

4/12/2004 Los Pumas 7 vs. Sudáfrica 39, en Buenos Aires (Vélez)

5/11/2005 Los Pumas 23 vs. Sudáfrica 34, en Buenos Aires (Vélez)

14/10/2007 Sudáfrica 37 vs. Los Pumas 13, en París (RWC- semifinales)

9/8/2008 Sudáfrica 63 vs. Los Pumas 9, en Johannesburgo

18/8/2012 Sudáfrica 27 vs Los Pumas 6, en Ciudad del Cabo

25/8/2012 Los Pumas 16 vs Sudáfrica 16, en Mendoza

17/8/2013 Sudáfrica 73 vs Los Pumas 13, en Soweto

24/8/2013 Los Pumas 17 vs Sudáfrica 22, en Mendoza

16/8/2014 Sudáfrica 13 vs Los Pumas 6, en Pretoria

23/8/2014 Los Pumas 31 vs Sudáfrica 33, en Salta

8/8/2015 Sudáfrica 25 vs Los Pumas 37, en Durban

15/8/2015 Los Pumas 12 vs Sudáfrica 26, en Buenos Aires (Vélez)

30/10/2015 Los Pumas 13 vs Sudáfrica 24, en Londres – RWC (3er. puesto)

20/8/2016 Sudáfrica 30 vs Los Pumas 23, Nelspruit

27/8/2016 Los Pumas 26 vs Sudáfrica 24, en Salta

19/8/2017 Sudáfrica 37 vs Los Pumas 15, en Port Elizabeth

26/8/2017 Los Pumas 23 vs Sudáfrica 41, Salta

18/8/2018 Sudáfrica 34 vs Los Pumas 21, en Durban

25/8/2018 Los Pumas 32 vs. Sudáfrica 19, en Mendoza

10/8/2019 Los Pumas 13 vs Sudáfrica 46, en Salta

17/8/2019 Sudáfrica 24 vs Los Pumas 18, en Pretoria

14/8/2021 Sudáfrica 32 vs Los Pumas 12, en Port Elizabeth

21/8/2021 Los Pumas 10 vs Sudáfrica 29, Port Elizabeth

17/9/2022 Los Pumas 20 vs Sudáfrica 36, en Buenos Aires (Indepte.)

24/9/2022 Sudáfrica 38 vs Los Pumas 21, en Durban

29/7/2023 Sudáfrica 22 vs Los Pumas 21, en Johannesburgo

5/8/2023 Los Pumas 13 vs Sudáfrica 24, en Vélez

21/9/2024 Los Pumas 29 vs Sudáfrica 28, en Santiago del Estero

28/9/2024 Sudáfrica 48 vs Los Pumas 7, en Nelspruit