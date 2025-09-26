26 de septiembre de 2025 - 13:43

Rugby: Marista con una oportunidad única de tocar el cielo

Los Tricolores llegan a su tercera final, en el Torneo del Interior de Rugby e intentarán dar la vuelta olímpica

Rugby. En semifinales, Marista derrotó a Estudiantes de Paraná. El XV mendocino jugará la gran final del Torneo del Interior A 2025

Rugby. Jockey dio cuenta de Duendes en el suplementario.

Rugby. Festejo de los Tricolores

Rugby. Celebran los Hípicos su paso a la final.

Llegó el momento, este sábado desde las 15.30, en su reducto de La Carrodilla, los Tricolores jugarán ante Jockey de Córdoba, por la gran final del torneo del Interior de Clubes "A" de rugby en su edición XXII.

Esta competencia rugbística se hace desde 1998. Recordemos, que hubo seis ediciones que no se disputaron.

El único club de Mendoza que ha alcanzado la final del TDI "A" en tres ocasiones es Marista y el otro elenco que llegó en dos oportunidades al partido decisivo por el oro fue Los Tordos, que fue dos veces subcampeón también, al igual que su clásico rival rugbístico.

Jockey de Córdoba jugará su cuarta final, en dos ocasiones dio la vuelta olímpica 1998 y 1999 y sub campeón en la versión del 2024.

Por su parte Marista llega a su tercera final, nunca fue campeón, pero fue vice campeón en 1998 y 2019.

Habla el técnico de Marista

Daniel Roccuzzo es el entrenador principal de los mendocinos: "será un rival muy duro, el mas duro que enfrentaremos en todo el torneo, por eso llegó a la final, tiene une quipo prolijo y equilibrado y sus fortaleces las tienen muy aceitadas y nosotros trataremos de desactivas esas potencialidades e imponer nuestras fortalezas".

Luego Roccuzzo agregó: "Lo que mas necesitamos en este partido es disciplina en todo sentido, en lo táctico y conducta y después afianzarnos en nuestro plan de juego, a lo que hemos estudiado y practicado para este partido, tenemos que hacerlo y morir en esa".

"Marista llega en un tremendo momento, en pleno crecimiento, los chicos llegan en un gran momento, con un contexto positivo, jugamos de local esta definición y es una ventaja linda para disfrutar", puntualizó el coach de los Tricolores.

¿Qué dijo el coach de Jockey?

Por su parte, Javier Fiori, entrenador en jefe de Jockey Club de Córdoba, destacó la felicidad de jugar nuevamente una final con el club cordobés: “Estar de nuevo en una definición es un orgullo y una gran alegría para nuestro club. Es fruto de un trabajo que se viene haciendo hace muchos años, tanto jugadores, staff y también dirigente. Para el partido del sábado, Jockey llega muy bien y con muchas ganas. Enfrente estará Marista, un gran rival que juega muy bien al rugby así que seguramente será un encuentro muy parejo. Esperemos que sea una linda final para ver y que ambos equipos puedan demostrar en la cancha lo que se viene haciendo”.

¿Cómo llegó Marista a la final?

Los chicos de Marista quedaron emparejados en la Zona 1. Donde por la primera fecha, el Quince vernáculo derrotó a su similar de Tucumán Lawn Tennis (campeón defensor), por 41-38.

Después, en la segunda ronda de partidos, los mendocinos cayeron frente a los rosarinos de GER, por 23-16.

Luego en la tercera jornada del TDI "A", Marista derrotó a los cordobeses de Palermo Bajo por 31 a 27. En la cuarta fecha, el rival fue el mismo y venció por 34 a 31.

En su quinto choque, Marista volvió a vencer a GER por 57 a 10 y en el último juego de la fase clasificatoria, el Tricolor venció al actual campeón Tucumán Lawn Tennis por 33 a 19 y de visita en la ciudad de San Miguel.

Por otra parte, en cuartos de final, Marista venció a los cordobeses de El Tala, por 26 a 6 y en semifinales derrotó a Estudiantes de Paraná, por 33 a 24.

¿Cómo llegó el Jockey a este partido?

Jockey de Córdoba fue primero en la zona 2, ganó cuatro partidos y perdió dos ante Los Tordos por 22 a 19 y frente a Estudiantes de Paraná, por 27 a 20 y logró 21 puntos con cuatro partidos ganados en la fase clasificatoria. En cuartos de final, derrotó a Córdoba Athletic por 15 a 3, y en semifinales dio cuenta de Duendes, por 41 a 27.

