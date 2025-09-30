30 de septiembre de 2025 - 22:08

Rugby: El tradicional Máximo Navesi cumple 50 años

Es el torneo amistoso más importante del continente y este año tendrá equipos hasta de Rapa Nui

Rugby. El Máximo Navesi este año cumple 50 ediciones y vendrán representantes de tres países y de Isla de Pascua.

Rugby. El Máximo Navesi este año cumple 50 ediciones y vendrán representantes de tres países y de Isla de Pascua.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Más de cinco mil jóvenes de Argentina, Chile, Rapa Nui y Uruguay participarán en esta histórica edición que se realizará los primeros fines de semana de octubre en las instalaciones de Marista Rugby Club en el Distrito de La Carrodilla

Tras la consagración en el Torneo del Interior A, Marista Rugby Club sigue de fiesta para celebrar el L edición aniversario del Encuentro Máximo Navesi, uno de los eventos de rugby infantil más prestigiosos de América, que tendrá lugar los días 4, 5, 11 y 12 de octubre en las instalaciones del gran campeón del Torneo del Interior "A".

Medio siglo de tradición deportiva

La historia comenzó en 1975, cuando Marista Rugby Club asumió la responsabilidad de organizar el encuentro infantil de seven a side de todas las categorías de la Unión de Rugby de Cuyo (URC).

En reconocimiento a la tarea incansable y vital de Máximo Navesi para el club, se decidió bautizar el torneo con su nombre.

Lo que nadie imaginaba entonces era que este incipiente encuentro se transformaría con el tiempo en uno de los torneos de rugby infantil más importantes del país, trascendiendo fronteras y convocando a equipos de toda Sudamérica.

Crecimiento y evolución del Máximo Navesi

Durante sus primeros ocho años, el encuentro se desarrolló en las instalaciones de la Villa Marista, en El Challao, trasladándose posteriormente al predio que el club construía en la Carrodilla, donde continúa hasta la actualidad.

El torneo experimentó un crecimiento exponencial, incorporando el hockey sobre césped femenino y convocando a los clubes más destacados de Argentina, Uruguay, Chile e Isla de Pascua. Debido a la gran cantidad de participantes, el encuentro se divide actualmente en dos etapas:

Primer fin de semana: Divisiones M13 y M14 de rugby, junto con séptima división de hockey sobre césped

Segundo fin de semana: Divisiones M6 a M12 de rugby y diversas divisiones infantiles de hockey

El corazón voluntario del encuentro

Desde sus inicios, el Encuentro Infantil Máximo Navesi ha sido posible gracias a la colaboración incondicional de innumerable cantidad de voluntarios del club anfitrión.

Jugadores veteranos, entrenadores, padres, madres y dirigentes forman un equipo humano que refleja el ADN de Marista Rugby Club, haciendo realidad un evento que en sus últimas ediciones ha convocado a más de 5.000 jóvenes.

Testigos de grandes trayectorias

El prestigio del encuentro se refleja en que numerosos jugadores que llegaron a vestir la camiseta de Los Pumas tuvieron en su infancia la oportunidad de vivir esta experiencia única, participando del Encuentro Máximo Navesi en sus primeros años de rugby.

Un legado de 50 años

"Con profundo orgullo llegamos a 2025 celebrando el 50 aniversario de este encuentro", expresaron desde la organización encabezada por el actual presidente, Nicolás Navesi, nieto de Máximo.

"Queremos compartir este momento histórico con todos aquellos que durante cinco décadas pusieron su granito de arena para que este encuentro siguiera vigente y se haya convertido en una realidad que trasciende lo deportivo".

