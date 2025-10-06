Rugby: Inicio la Final Four y ganaron Los Tordos, Universitario, Mendoza y Marista

Este fin de semana no habrá fecha y todo se reanuda el sábado 18.
Comenzó el Final Four en el Rugby, y estos fueron los resultados de la primera fecha del Top 8 en su fase III. Además de la victoria de Mendoza frente a CPBM por 32 a 31, hubo triunfos de Marista ante San Juan por 48 a 21, Los Tordos frente a Liceo 46 a 31 y Universitario (SJ) ante Teqüe por 27 a 14.
La próxima fecha tendrá estos juegos: Zona "A" Teque vs. Los Tordos y Universitario (SJ) y Liceo y en la zona B: CPBM vs. Marista y Mendoza RC vs. San Juan RC
Las posiciones: Zona "A": Los Tordos 34 puntos; 2° UN San Juan 20; 3° Liceo 15 y 4° Teque 5. Zona "B": 1° Marista 30 puntos; 2° Mendoza RC 21; 3° San Juan RC, 14 y 4° Banco Mendoza, 11 unidades.
Recordemos, que ya están clasificados a semifinales, Los Tordos y Marista RC.