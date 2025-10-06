Rugby: Inicio la Final Four y ganaron Los Tordos, Universitario, Mendoza y Marista

Comenzó el Final Four en el Rugby, y estos fueron los resultados de la primera fecha del Top 8 en su fase III. Además de la victoria de Mendoza frente a CPBM por 32 a 31, hubo triunfos de Marista ante San Juan por 48 a 21, Los Tordos frente a Liceo 46 a 31 y Universitario (SJ) ante Teqüe por 27 a 14.