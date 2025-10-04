Rugby: Nueva Zelanda le ganó a Australia y depende de Los Pumas para salir campeón en el Rugby

Rugby: Los Pumas perdieron por poco con los sudafricanos

La selección de Nueva Zelanda, más conocida como los All Blacks, le ganó 28-14 a Australia por la sexta fecha del Rugby Championship y ahora depende de Los Pumas para quedarse con el título en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

Los All Blacks, que a lo largo de toda la competición estuvieron lejos de mostrar su mejor versión , sacaron adelante un partido muy duro, en el que los Wallabies se mantuvieron al acecho en todo momento.

Australia comenzó en ventaja gracias a un tempranero penal de Tane Edmed, aunque Nueva Zelanda pasó al frente gracias a un try de Leroy Carter. Sin embargo, los Wallabies volvieron a pasar al frente gracias a dos nuevos penales de Edmed, para colocarse 9-7.

Lejos de desesperarse ante el complicado partido que estaban planteando los locales, los All Blacks se fueron al descanso con una ventaja de 17-9, ya que en una ráfaga de tres minutos Quinn Tupaea anotó dos tries.

En la segunda mitad, Australia salió con todo, con la intención de dar vuelta la historia y gracias a un try de Len Ikitau se puso a seis de distancia, ya que unos minutos antes el neozelandés Damian McKenzie había sumado de a tres para los suyos con un penal.

Los All Blacks, que en ningún momento dieron señales de haber sentido la presión, liquidaron el encuentro a falta de solo 10 minutos para el final, con un nuevo penal de McKenzie.

No conformes con esto, los All Blacks consiguieron en la última jugada el punto bonus que podría ser clave gracias a un try de George Powell.

El combinado neozelandés, además, obtuvosu undécima victoria seguida ante Australia, que hace años no encuentra la manera de complicarlos.

Este triunfo le permitió a los All Blacks llegar a los 19 puntos en este Rugby Championship y ahora dependen de Los Pumas, ya que se quedarán con el título en caso de que los dirigidos por Felipe Contepomi le ganen este sábado a Sudáfrica.

Australia, por su parte, sufrió su tercera derrota consecutiva en el torneo y terminó su participación con 11 puntos. Actualmente marcha tercera en la tabla de posiciones, aunque si Argentina vence a Sudáfrica caerá a la última posición.