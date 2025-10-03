3 de octubre de 2025 - 13:54

Rugby: ¿Una competencia que dice adiós? Lo que se sabe sobre el futuro del Championship

Argentina logró subir aún más su nivel en rugby, gracias a este competencia de calidad que dice "hasta luego"

Rugby. Los Pumas en la última práctica antes de medirse ante Sudáfrica en lo que será su último partido del Championship

Rugby. Los Pumas en la última práctica antes de medirse ante Sudáfrica en lo que será su último partido del Championship

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los Pumas “recibirán” en el Twickenham Stadium este sábado a Sudáfrica, desde las 10 de la mañana, en el partido que marcará el final de la actual edición del Rugby Championship, torneo que no se disputará en 2026 y cuyo futuro es toda una incógnita.

Leé además

Rugby. El equipo de Mayores (primera) del Club Peumayén, que disputará el Nacional de Clubes.

Rugby: Universitario, Rivadavia y Peumayén jugarán el nacional de Clubes femenino

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El mendocino Juan Martín González se escapa con la guinda

Rugby: El seleccionado mayor va por un batacazo ante los Springboks

Por Gonzalo Tapia

Esta competencia, que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia), comenzó a disputarse en el 2012 como reemplazo del Tres Naciones, que contaba con las mismas selecciones, a excepción de Los Pumas.

El Rugby Championship trajo muy buenos resultados para Los Pumas, ya que empezaron a medirse de manera continua con las tres selecciones más ganadoras en el mundo del rugby.

Esto se vio reflejado en los Mundiales, donde alcanzaron las semifinales en el 2015 y en el 2023, obteniendo triunfos históricos ante selecciones de primer nivel como las de Irlanda y Gales, y también poniendo contra las cuerdas a Inglaterra en la última edición durante el partido por el tercer puesto.

Sin embargo, el Rugby Championship no se disputará en el 2026 debido a la gira que realizarán Nueva Zelanda y Sudáfrica, que se medirán entre ellos en al menos tres ocasiones y posiblemente una cuarta en Europa.

La continuidad del Rugby Championship

Todo apunta a que en el 2027 se retomaría esta competición, pero con un formato más acortado debido a que ese año se llevará a cabo el Mundial, mientras que para el 2028 no hay nada confirmado.

El director ejecutivo de Rugby Australia, Phil Waugh, es el principal impulsor para que se continúe llevando a cabo este torneo: “Ahora no está decidido, pero hay una consistencia en torno al torneo y un interés por el Rugby Championship que probablemente no se haya visto en mucho tiempo, por lo que, al pensar en 2027, 2028 y 2029, ese nivel de consistencia es realmente importante”.

Una de las posibilidades, en caso de que se siga disputando, es que se empiece a llevar a cabo a principios de cada año, entre febrero y marzo, fechas en las que se disputa también el Seis Naciones, que enfrenta a las grandes potencias europeas.

Así le fue históricamente a Los Pumas en el Championship

  • 2012: 4°
  • 2013: 4°
  • 2014: 4°
  • 2015: 3°
  • 2016: 4°
  • 2017: 4°
  • 2018: 4°
  • 2019: 4°
  • 2020: 2°
  • 2021: 4°
  • 2022: 4°
  • 2023: 3°
  • 2024: 3°
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. El Máximo Navesi este año cumple 50 ediciones y vendrán representantes de tres países y de Isla de Pascua.

Rugby: El tradicional Máximo Navesi cumple 50 años

Por Gonzalo Tapia
Rugby. EL DT de Los Pumas Felipe Contepomi fue muy autocrítico con su Selección. 

La sincera autocrítica de Los Pumas luego de quedarse sin chances de ganar el título en el Rugby Championship

Por Redacción Deportes
Rugby. No cupo un alfiler en la gran final del Torneo del Interior entre Marista y Jockey

Rugby: La tercera es la vencida, Marista levantó la copa y tocó el cielo con las manos

Por Gonzalo Tapia
rugby: marista hizo historia, derroto 27 a 7 a jockey de cordoba y se consagro campeon del torneo del interior

Rugby: Marista hizo historia, derrotó 27 a 7 a Jockey de Córdoba y se consagró campeón del Torneo del Interior

Por Gonzalo Tapia