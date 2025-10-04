Rugby: Los Pumas perdieron por poco con los sudafricanos

Rugby: Nueva Zelanda le ganó a Australia y depende de Los Pumas para salir campeón en el Rugby

Los Pumas perdieron, por 29-27 frente al XV de Sudáfrica, en el partido que correspondió a la sexta y última fecha del Rugby Championship .

Historia diferente a la de hace siete días. En un partido muy parejo, Sudáfrica impuso su jerarquía y se quedó con el triunfo y con el título del Rugby Championship. Fue 29 a 27 ante los Pumas, que estuvieron a la altura.

41' ST Try de los Pumas

Santiago Carreras habilitó con una patada magistral y Rodrigo Isgró ganó en lo alto para tirarse dentro del ingoal. Carreras completó con una conversión y fue final. Sudáfrica ganó con lo justo: 29-27.

39' ST El mejor del partido

La cámara tomó a Cobus Reinach y la ovación fue instantánea. El medio scrum, que ya había salido, fue elegido como el mejor jugador del partido. El 9 aportó dos tries.

37' ST El palo le dijo que no a Carreras

Penal para los Pumas de frente a los Palos; deciden patear y achicar diferencias para los minutos finales. Pero el palo le ijo que no a Santiago Carreras y el partido sigue 29-20 para Sudáfrica.

32' ST Los Pumas emparejaron el desarrollo

Un par de buenas capturas de pelota en la altura no se tradujeron en buenos avances para Argentina, que falló en algunos pases claves. De todos modos, a partir del try de Delguy pareció emparejar el desarrollo y salir del asedio sudafricano. Se viene la recta final del partido. Gana Sudáfrica 29-20.

25' ST Pescó Delguy y anotó otro try

Bautista Delguy encontró un regalo sudafricano, pudo controlar un pique malo y se encontró con el ingoal rival desguarnecido. Segundo try para los Pumas, segundo try para Delguy. Descuenta Argentina, que ahora pierde por 29-20.

23' ST Se le hace cuesta arriba a Argentina

Se le está haciendo largo el partido a Argentina en la segunda parte, luego de un buen primer tiempo. El poderío físico de Sudáfrica no es novedad, pero los Pumas no le encuentran solución. Los Springboks apuestan a las formaciones fijas y a ganar metros a través de las faltas que inevitablemente cometen los argentinos.

18' ST Sudáfrica vuelve a anotar

Marx se erige como una de las grandes figuras de la cancha. El hooker sudafricano pescó el rebote de un line, generó un ruck y él mismo se levantó y apoyó otro try para estirar la ventaja.Sudáfrica (gracias al try de su 2 y otra conversión de su 10) gana por 29 a 13.

12' ST Otro try para Sudáfrica

Otra vez Cobus Reinach pesca una pelota y se filtra en el ingoal argentino. La defensa de los Pumas no pudo resistir estos primeros 10 minutos de asedio Sudafricano. Mngomenzulu esta vez no falló la conversión. Ganan los Springboks 22-13.

10' ST Se refrescan los Pumas

González por Matera y Wenger por Delguy, los cambios en los Pumas para tratar de torcer la historia.

7' ST Sale Etzebeth con un corte

Etzebeth, guerrero y símbolo de la tercera línea sudafricana, sale temporariamente por un corte en el pómulo izquierdo. Lo reemplaza Snyman.

4' Try de Sudáfrica

Un scrum derivó en el try de Marx. El hooker llegó con el último esfuerzo para poner arriba a Sudáfrica por 15-13. La conversión fue fallida.

2' Amonestado Mayco Vivas

Tarjeta amarilla para Mayco Vivas por una acción temeraria: impactó con su hombro en el rostro de Etzebeth. Los Pumas jugarán los próximos 10 minutos con uno menos.

Empezó el segundo tiempo

Los Pumas y Sudáfrica reanudan el partido. Los argentinos están arriba en el marcador por 13 a 10. Con este resultado, Nueva Zelanda gana el título.

Final del primer tiempo

Sudáfrica empujó en el final y acortó distancias; los Pumas deberán refrescarse para estar a tono con el poderío físico de los Springboks en la segunda parte. Argentina gana 13-10.

38' PT Try de Sudáfrica

Cobus Reinach aprovechó un scrum cerca del ingoal para tomar la pelota, zambullirse y sorprender a los argentinos. Sudáfrica había buscado de manera imperiosa el try y lo consigue cerca del final de la primera parte. Con la conversión, los Pumas ahora ganan 13-10.

35' PT Los Pumas se llenan de faltas

Sudáfrica empuja y asedia el ingoal argentino. Los Pumas cometen muchas infracciones y trata de aguantar.

30' PT Knock on no sancionado

Kolbe metió la mano para interceptar un pase, la toca hacia adelante, pero el árbitro no lo juzga como knock on y termina dando un scrum para Sudáfrica.

26' PT Otro penal adentro para los Pumas: 13-3

Santiago Carreras aprovecha con su pie otra falta sudafricana y con un penal sencillo amplía la diferencia. Ahora Argentina gana 13-3.

23' PT Intratable Mngomezulu

El apertura Sacha Feinberg Mngomezulu está imparable cuando toma la pelota y encara. Argentina deberá ajustar la marca, porque el 10 de los Springboks es muy desequilibrante.

21' PT El scrum, un problema

Sudáfrica somete a partir del scrum, una formación que maneja a la perfección. Los Pumas deben evitar las faltas.

17' PT Argentina estira la ventaja: 10-3

Los Pumas tuvieron posesión en ataque, Sudáfrica abusó de faltas y un penal fue aprovechado por Santiago Carreras para aumentar la diferencia. Gana Argentina 10-3.

13' PT Sudáfrica otra vez con 15 jugadores

Volvió al campo de juego Canan Moodie luego de cumplir la sanción de 10 minutos por la tarjeta amarilla. Sudáfrica ya tiene nuevamente el equipo completo.

10' PT Descuenta Sudáfrica: 7-3

Los Boks descuentan con un penal frente a los palos convertido por Sacha Feinberg-Mngomezulu. Ahora los Pumas ganan 7-3.

7' PT Enfocado el equipo argentino

Luego de una pérdida de Santiago Carreras cuando intentaba salir, un gran tackle de Santiago Grondona evitó lo que podía ser una situación peligrosa para Sudáfrica. Concentrado el equipo argentino.

3' PT ¡Try de los Pumas!

El asedio argentino tuvo su premio con el try de Bautista Delguy en la bandera derecha. Los Pumas movieron la pelota de lado a lado y anotó el hombre que juega en el rugby francés. Santiago Carreras convirtió. Los Pumas 7 vs. Sudáfrica 0.

Revisan una jugada en el TMO

Un tackle alto a Juan Cruz Mallía generó una amarilla a Canan Moodie, en una acción que se revisó en el TMO. Sudáfrica, con un hombre menos con Argentina en ataque.

¡Empezó el partido!

Ya juegan los Pumas y Sudáfrica en el último partido del Rugby Championship 2025. Los Springboks buscan un triunfo para sellar el bicampeonato, mientras que los Pumas quieren desquite de la goleada del último fin de semana.