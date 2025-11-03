Rugby: Marista tiene rival para la final del Nacional de Clubes y es Newman

El XV de Cardenal Newman se consagró campeón del Top 12 de rugby de Buenos Aires, por primera vez en su historia, tras vencer a su similar del CASI, por: 15 a 3.

Los primeros veinte minutos fueron de paridad absoluta. A los doce minutos luego de una serie de penales dentro de los 22 rivales, Newman optó por ir a los palos para abrir el marcador, pero la patada de Gonzalo Gutiérrez Taboada se fue abierta por el segundo palo.

Cerca de la mitad de la primera parte Faustino Santirelli vio la roja de veinte minutos por un tackle alto a Mateo Albanese. Apenas pasada la mitad del primer tiempo, tras un nuevo penal del cardenal por tackle alto, Santiago Pavlosky acertó a los palos y puso el 3-0 parcial para el SIC. Con uno menos, Newman defendió dos veces el line y maul dentro de sus propios 22 y luego Rodrigo Díaz de Vivar pesco para poner la pelota en line a favor en campo rival.

Luego de varios intercambios de pelota, Marcos Piccinini cometió un penal en el maul y el apertura, Gutiérrez Taboada, empató parcialmente el partido a falta de seis minutos para el final de la primera parte. Ya en el final del primer tiempo, con la receta más usada de ambos equipos, el line y maul, Marcelo Brandi aprovecho el empuje de su pack y metió el primer try para Newman. Posteriormente Gutiérrez Taboada fallo la conversión dejando el partido 8-3, el resultado final del primer tiempo.

¿Qué pasó en el complemento?

Los primeros cinco minutos del segundo tiempo siguieron la tónica de los primeros cuarenta, las defensas fueron más sólidas que los intentos para aumentar el marcador. Tras un penal en el scrum sobre la mitad de la cancha, el apertura del bordó puso a su equipo en las 22 tras la patada al line. Luego el maul, Lucas Marguery se cortó por el ciego y tras dos puntadas sobre la línea de ingoal, Bautista Bosch apoyó el segundo try de su equipo. Gutiérrez Taboada convirtió y puso el partido 15-3 para Newman en la mitad del complemento.

En los últimos minutos, el SIC fue a buscar el descuento, pero la defensa de Newman fue sólida como en el resto del partido, y tras recuperar la pelota en el line, cerca del ingoal bordó, jugaron corto hasta que suene la chicharra, tirar la pelota afuera y terminar el partido.

El resultado fue 15-3 en favor a Newman, que levantó la primera copa de su historia en la máxima división de la Unión de Rugby de Buenos Aires.

Pormenores

Newman (15): Miguel Prince, Marcelo Brandi, Bautista Bosch, Pablo Cardinal, Alejandro Urtubey, Faustino Santarelli, Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar, Lucas Marguery, Gonzalo Gutiérrez Taboada, Jerónimo Ulloa, Tomás Keena, Benjamín Lanfranco, Santiago Marolda y Juan Bautista Daireaux.

Suplentes: James Wright, Beltrán Salese, Fermín Perkins, Francisco Lascombes, Jerónimo Ureta, Lucas Nava, Florencio Llerena, Cruz Ulloa

Entrenadores: Santiago Piccaluga y Marcos Ayerza.

SIC (3): Marcos Piccinini, Ignacio Bottazzini, Benjamín Chiappe, Ciro Plorutti, Manuel Curuchaga, Andrea Panzarini, Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles, Mateo Albanese, Santiago Pavlovsky, Timoteo Silva, Carlos Pirán (C), Nicanor Acosta, Jacinto Campbell y Bernabé López Fleming.

Suplentes: Francisco Calandra, Tadeo Ledesma Arocena, Ignacio Villegas, Tomás Legarre, Franco Delger, Juan Soares Gache, Agustín Sascaro y Santos Rubio

Entrenadores: Eduardo Victorica y Gonzalo Longo.

Primer tiempo: A los 21´penal de Santiago Pavlosky (S), 25´ penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada, 39´ try de Marcelo Brandi (N)

Resultado Parcial: Newman 8-3 SIC

Segundo Tiempo: 20´ try de Baustista Bosch convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada.

Resultado Final: Newman 15- 3 SIC