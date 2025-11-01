1 de noviembre de 2025 - 18:49

Marista otra vez en la final del Regional

Los Tricolores derrotaron a los Clavos y jugarán el partido, por el oro ante Mendoza RC que dio cuenta de Los Tordos.

Rugby. Liceo y Marista dieron un buen espectáculo rugbístico.

Foto:

Ema González
Rugby. Marista se metió en otra final, está vez deberá jugar la del Regional.

Foto:

Ema Gonzalez
Rugby. Liceo no pudo con la maquina Tricolor

Foto:

Ema González
Rugby. Marista fue una aplanadora difícil de parar para Liceo

Foto:

Ema González
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En uno de los partidos de semifinales del torneo Regional de Rugby, Marista derrotó a Liceo por 51 a 27 y se transformó en finalista de la Copa de oro y el próximo sábado deberá jugar ante Mendoza RC para ver quién será el monarca de este sector del país. Esta será la séptima final consecutiva que juegue el quince Tricolor.

vuelo tricolor
Rugby. Salvador Podestá vuela sobre el in goal.

Rugby. Salvador Podestá vuela sobre el in goal.

Marista formó con Maxi Montilla, Alejandro Pronce, Marcos Porro, Fausto Fernández, Valentín Gonzálvez, Tomás Gómez, Agustín Gómez (C), Agustín Sarelli, Lucca Filizzola, Lisandro Sosa, Lucas Bartolini, Santiago Dora, Alejo Videla, Genaro Podestá y Matías Colomer. DT: Daniel Roccuzzo. Ingresaron: Gabriel Pronce, Antonio Fernández, Jesús Porro, Juan Calle, Gerónimo Tejada, Tobías Filizzola, Bautista Filizzola y Salvador Podestá.

Desde el 2000, cuando empezó a jugarse el Regional y con instancias finales, Marista fue campeón en la primera edición de ese año, 2006, 2011, 2015, 2019, 2021, 2023 y 2024 y perdió las finales de 2001, 2002, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2022.

Recordemos, que esta final Regional, será una especie de previa de los dirigidos por Daniel Roccuzzo antes de jugar el sábado 15 frente al SIC por el torneo Nacional de Clubes.

