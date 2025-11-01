Rugby: Los Conejos sorprendieron a los Pájaros y son finalistas del Regional

Mendoza RC volverá a jugar una final del torneo local de rugby, porque venció a Los Tordos y espera por el vencedor entre Marista y Liceo, que están jugando

Rugby. Los Tordos perdió por un punto su pasaje a la final.

Mendoza RC es uno de los finalista de la Copa de Oro

En una de las semifinales del Top Ocho, Mendoza RC venció a Los Tordos por 30 a 29 y es uno de los finalistas del Torneo regional de Rugby y donde está en juego la denominada Copa de Oro.

Cabe señalar que desde cuándo empezó a jugarse el Regional y con instancias finales, el Mendoza RC ganó en 2005 y 2007 y perdió las finales de 2003, 2004 y 2015.

Los Conejos se fueron a descansar con un score de 23 a 12 en contra, porque solo marcaron un par de tries, uno de Julián Cossutta e Ignacio Lucero más una conversión de Tomás Canedo. En tanto, los azulgranas anotaron a través de dos tries: uno de Juan Marchena y otro de Manuel Arroyo, más tres penales y dos goles de Federico Serpa.

En el complemento Tomás Canedo de los Conejos fue figura porque anotó un try, una conversión y un penal. En tanto a minutos del final Franco Di Matteo conquistó el try que permitió a su equipo jugar la final del próximo sábado.

Mendoza RC formó con Mariano Cicconi, Ramiro Murri, Luciano Morales, Felipe Rubio, Roberto Giudice, Xavier Ortegui, Francisco Alvarez, Ignacio Vidal (C), Franco Garofali, Tomás Canedo, Juan Chalabe, Ernesto Giudice, Santiago Tapia, Ignacio lucero y Julián Cossutta. Ingresaron: Laureano Valle, Exequiel Riqero, Lautaro Barrera, Juan Álvarez, Emanuel Guzmán, Lautaro Maidana, Santiago Puppato y Franco Palazzini. DT: Adrián Gioeni.