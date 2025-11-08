Boca Juniors y River Plate paralizan el país con la disputa del clásico: hora, TV, formaciones

El Xeneize y el Millonario se cruzan por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será este domingo a las 16.30 horas en La Bombonera.

El país deja de respirar. El futbolero tiene una cita obligada con la historia, el presente, y el futuro. Este fin de semana, Boca y River Plate no hablan de otra cosa que no sea del clásico que disputarán este domingo a las 16.30 horas en La Bombonera por la Liga Profesional, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Ambos llegan con la necesidad de obtener un triunfo, pero con realidades opuestas. El Xeneize está puntero y puede abrochar de forma definitiva su pase a la Copa Libertadores 2026. El Millonario arriba a este choque de capa caída y el futuro como incógnita, y con su cupo en el certamen internacional pendiendo de un hilo. Pero los dos quieren ganar, lo desean con el alma.

Por tal motivo, los dos entrenadores pondrán toda la carne al asador para quedarse con los tres puntos y amargarle la vida al máximo rival. Claudio Úbeda no hará demasiados cambios y sólo retocará el mediocampo, donde ingresará Leandro Paredes en lugar de Tomás Belmonte. Los demás serán los mismos que se llevaron la victoria de La Plata, en la visita a Estudiantes.

DLA (8) Leandro Paredes quiere ganar un Superclásico por primera vez Marcelo Gallardo, mientras tanto, tiene más incógnitas que despejar. Espera por la evolución física del lateral Gonzalo Montiel (de no llegar seguirá Fabricio Bustos), y se debate entre arriesgar al recién recuperado Sebastián Driussi, o el juvenil Santiago Lencina. En cuanto a la formación, apostaría a una línea de cinco defensores para no quedar mal parado.

Así, los dos equipos más importantes del país disputarán una nueva edición de un clásico que se mira en todo el mundo, y se sufre a lo largo y ancho de toda la Argentina. Se trata de un encuentro donde se pone en juego el prestigio, la grandeza, y donde hay tanto para ganar como para perder. La mesa está servida.