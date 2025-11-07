La particular formación que planea Marcelo Gallardo para visitar La Bombonera

Como ocurrió pocas veces en su carrera como entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo atraviesa un presente negativo. El DT necesita una victoria ante Boca Juniors, nada más y nada menos, para relanzar su proyecto futbolístico en la recta final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El Millonario quiere dejar atrás su mal momento, e intentará sacar un resultado positivo de su visita a La Bombonera del próximo domingo a la tarde. Para eso, el Muñeco planifica una formación particular, con cambio de esquema y modificaciones de nombres incluidas.
El cambio más importante respecto a lo que se observó en los últimos encuentros es el parado táctico del equipo. A esta altura de la semana, no se descarta que el DT se incline por una línea de cinco defensores para cubrirse defensivamente. En ese sentido, todavía no se decide por colocar a dos puntas, o cuatro volantes.
Las dudas de Marcelo Gallardo para el clásico:
Respecto a los nombres, la cosa parece estar bastante clara. Los que no repetirán en relación al equipo que perdió contra Gimnasia de La Plata son Facundo Colidio (salió por lesión en el primer tiempo ante el Lobo) e Ian Subiabre, por decisión táctica de Gallardo. En sus lugares ingresarían Enzo Pérez y Sebastián Driussi o Santiago Lencina.
Que vuelva a la titularidad Enzo Pérez provocará que Portillo pase a ocupar la zaga junto a Martínez Quarta y Lautaro Rivero, para conformar esa línea de cinco que desea el entrenador. Mientras tanto, la titularidad de Driussi o Lencina será la clave para entender como se parará el equipo de mitad de campo hacia adelante.
Si juega el juvenil, River diagramará una línea de volantes bien poblada, y apostará a dejar a Maxi Salas como único punta definido. Por el contrario, si juega el Gordo, el exRacing estará un poco más acompañado en la zona de definición.
Los probables once de River Plate ante Boca:
De esta manera, el equipo que saldrá a La Bombonera para buscar la victoria en el clásico será con: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina, Maximiliano Salas.