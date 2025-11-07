Rugby: Argentina XV ganó en su último cotejo de la gira europea

En el cierre de su gira internacional por Europa, la selección de rugby denominada, Argentina XV venció por 38 a 14 a Bristol Bears, en el estadio Ashton Gate de la ciudad de Bristol, sur de Inglaterra.

En un muy disputado primer tiempo, el equipo argentino entró más concentrado y rápidamente se hizo protagonista de las acciones. Tras una serie de avances infructuosos de ambos equipos, el partido comenzaba a inclinarse a favor de los dirigidos por Álvaro Galindo tras una tarjeta amarilla a Joe Owen por infracción en el maul a los 14 minutos. Inmediatamente después, Argentina XV abría el marcador por intermedio de su capitán Juan Cruz Pérez Rachel, quién apoyaba el primer try del partido, acompañado de la posterior conversión del apertura mendocino Julián Hernández.

Envalentonado, el seleccionado nacional volvería a la carga y a los 23 minutos nuevamente encontró los caminos para superar a la defensa de los Osos con un nuevo try del hombre de Alumni, Tobías Wade. No obstante, el equipo que milita en el Premiership Rugby lograba cinco minutos después sus primeros puntos de la noche por intermedio del juvenil Victor Worsnip, quien apoyó la primera conquista local. Sobre el cierre, el partido se complicaba para el conjunto nacional por amarilla tras un knock-on deliberado del cordobés Mateo Soler. Sin embargo, la defensa albiceleste aguantó y se fue al entretiempo sin sobresaltos, arriba en el marcador por 14-7.

Argentina XV saltó al complemento más decidido que los dueños de casa y a los cinco minutos volvía a romper la defensa de Bristol a través del hooker cordobés Leonel Oviedo, quien conseguía el tercer try del seleccionado en la fría noche inglesa. Con la ventaja a su favor, el equipo argentino comenzó a administrar la posesión y mover la pelota con mayor fluidez y soltura. De esta manera, el conjunto albiceleste lograría sumar dos nuevos tries a su haber antes de promediar la segunda etapa por obra del propio Oviedo y de Nicolás D’Amorim, ambos con conversión del recién ingresado apertura marplatense Bautista Farisé.

A 10 minutos del final, el equipo inglés volvía a insistir y descontaba por intermedio del debutante Ollie Harris y la subsiguiente conversión de Mat Protheroe. Sin embargo, el empuje del equipo local se quedó en eso y el seleccionado argentino cerraba un brillante partido con un último try de Tobías Wade, quién con el tiempo cumplido lograba su segundo del encuentro. De esta manera, Argentina XV sellaba una gran noche en la costa sur inglesa con victoria por 38-14.

Argentina XV puso fin a la ventana de noviembre de gran manera, habiendo cumplido el objetivo primordial de la gira: seguir formando y promoviendo a los jugadores que nutrirán las filas del seleccionado nacional en los próximos años.

Síntesis del partido

Cancha: Estadio Ashton Gate (Bristol, Inglaterra).

Argentina XV (38): Rafael Garrido (Matías Medrano), Leonel Oviedo (Diego Correa), Francisco Moreno (Octavio Filippa), Lorenzo Colidio, Federico Albrisi (Juan Pedro Bernasconi), Nicolás D’Amorim, Facundo Cardozo (Lautaro Simes); Juan Cruz Pérez Rachel (capitán), Alejo Sugasti (Estanislao Pregot), Julián Hernández (Bautista Farisé), Mateo Soler, Faustino Sánchez Valarolo, Agustín Fraga, Santiago Pernas (Tomás Medina), Tobías Wade.

Entrenador: Álvaro Galindo.

Bristol Bears (14): Sam Grahamslaw (Louie Trevett), Tomas Gwilliam (Nathan Langdon), Lovejoy Chawatama (Jimmy Halliwell); Ethan Surrey, Steele Barker, Joe Owen, Kenzie Jenkins (John Edwards), Paddy Pearce (Will Ramply), Sam Wolstenholme (Ellis Bevan), Mat Protheroe, Aidan Boshoff, Victor Worsnip, Jack Bates, Evan Morris (Raff Weston) y Noah Heward (Ollie Harris).

Entrenador: Pat Lam.

Primer tiempo: 17m, try de Juan Cruz Pérez Rachel convertido por Julián Hernández (AXV); 23m, try de Tobiás Wade convertido por Julián Hernández (AXV); 28m, try de Victor Worsnip convertido por Mat Protheroe (BB).

Resultado parcial: Argentina XV 14 vs 7 Bristol Bears.

Segundo tiempo: 45m, try de Leonel Oviedo (AXV); 64m, try de Leonel Oviedo convertido por Bautista Farisé (AXV); 69m, try de Nicolás D’Amorim convertido por Bautista Farisé (AXV); 71m, try de Ollie Harris convertido por Mat Protheroe (BB); 80m, try de Tobías Wade (AXV).

Incidencias: 14m, tarjeta amarilla a Joe Owen (BB); 35m, tarjeta amarilla a Mateo Soler (AXV); 40m, tarjeta amarilla a Steele Barker (BB).

Resultado final: Argentina XV 38 vs 14 Bristol Bears.

Árbitro: Sara Cox (Inglaterra)