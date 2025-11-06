6 de noviembre de 2025 - 20:17

Junín: El rugby femenino apuesta por competencias de doce jugadoras por lado

Organizado por UAR, habrá 6 equipos que participarán y que son de las uniones que tienen mayor numero de jugadoras. Normalmente se juega en modalidad seven, pero está vez se hará para elencos de 12

Rugby. Las chicas han ido creciendo en estos años y ahora empezarán a jugar doce contra doce

Foto:

UAR
Rugby. En varias provincias este deporte ha generado interés entre las jovencitas

Foto:

UAR
Por Gonzalo Tapia

El rugby femenino continua en constante crecimiento. La evolución de la disciplina da un paso más de cara al futuro con el encuentro de rugby modalidad 12 jugadoras que se realizará entre seleccionados provinciales en el Club Los Miuras, en Junín, Provincia de Buenos Aires, desde este viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre.

La competencia es organizado por el área de desarrollo de la Unión Argentina de Rugby, participarán seis equipos que representan a las uniones que registran la mayor cantidad de jugadoras fichadas competitivas en su base de datos oficial de la UAR. Se dividirán en dos zonas de tres conjuntos; en la Zona A estarán URBA, Austral y Nordeste, mientras que la Zona B la integrarán Córdoba, Tucumán y Cuyo. Además, más allá de la competencia, se realizarán diversas capacitaciones sobre contacto, scrum y line-out a modo de complemento a la práctica entre los seleccionados.

En tanto, Facundo Salas, entrenador asistente de Las Yaguaretés, estará presente en el Club Los Miuras para este encuentro femenino y se mostró muy entusiasmado con el mismo: “Para nosotros es muy importante este encuentro en Junín de rugby 12 ya es que una clara muestra de que el rugby femenino sigue creciendo. Hace dos Nacional de Clubes femenino que el scrum se juega 5 vs. 5 y este certamen en Junín nos permite sumar una jugadora más en el scrum y seguir evolucionando. Como decimos siempre, buscamos la mejor versión del rugby femenino en Argentina, con lo cual la Unión Argentina de Rugby busca progresar en ese sentido y este es el camino”.

Luego, agregó Facundo: “Además de la competencia, se realizarán capacitaciones en lo que tiene que ver justamente con el scrum y en lo que se refiere al contacto y al line-out”, cerró Salas.

El fixture del encuentro femenino en Junín:

Viernes 7 de noviembre

09:00 h – URBA v Austral (Zona A)

09:50 h – Córdoba v Tucumán (Zona B)

10:40 h – URBA v Nordeste (Zona A)

11:30 h – Córdoba v Cuyo (Zona B)

12:20 h – Nordeste v Austral (Zona A)

13:10 h – Cuyo v Tucumán (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

09:00 h – 1° Zona A v 2° Zona B (semifinal)

09:00 h – 1° Zona B v 2° Zona B (semifinal)

09:50 h – 3° Zona A v 3° Zona B (quinto puesto)

10:40 h – Perdedor semifinal v Perdedor semifinal (tercer puesto)

11:30 h – Ganador semifinal v Ganador semifinal (final)

