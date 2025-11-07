Rugby: Este sábado Mendoza RC buscará bajar una nueva estrella

Este sábado, desde las 16, Mendoza RC buscará dar una vuelta olímpica en el marco del Regional Top Ocho de Rugby , algo que no ocurre desde el torneo 2007, si bien su última final disputada fue el 2015, donde cayó precisamente ante Marista (20 a 13) y que será el mismo rival de esta jornada sabatina.

Adrián Gioeni es el Coach del elenco Blanco de El Bermejo, que tuvo una importante mano a mano con este medio. Habló de lo que espera para esta gran final y de lo que ha sido la temporada hasta ahora.

-Están ilusionados y disfrutando algo que hace mucho no se daba, comprometidos con un club entero detrás de ellos

-Creemos que hemos ido de menos a más intentando encontrar al equipo y al juego que nos representa

¿Están completos para este partido?

-Tenemos algunos jugadores que no llegaron por distintas razones a este partido, pero creemos que lo que están mañana son fieles representantes del plantel. Entiendo que todos los equipos a esta altura del año estamos iguales en este aspecto

¿Cómo te imaginas que será esta final?

-Sabemos que vamos de punto a jugar con uno de los mejores equipos del país, pero bueno estamos comprometidos a dejar todo en la cancha. Nos cuesta imaginar el trámite que se puede presentar, son muchas las variables que afectan en estos partidos

¿Qué es lo mejor que tiene este XV de Mendoza RC?

-Es un equipo que no sé entrega nunca y que ataca con buen ritmo. Hemos puesto el foco en la defensa en las últimas semanas para tratar de estar a la altura

¿Y qué es lo que les pides a tus dirigidos en los entrenamientos y en los partidos?

-Es un grupo que se ha hecho desde abajo, muchos jugadores han estado en épocas difíciles del club y siempre han estado. Siempre dan su máximo, lo hacen naturalmente. Todo en nuestro club cuesta un poco más. No hace falta pedirles porque les sale desde adentro. Estamos seguros qué mañana daremos nuestro 110%, son muchas las personas del club que están involucradas y que nos han ayudado. Por ellos y por las infantiles y juveniles que han estado cerca todo el año.

Campeonatos Blancos

El XV Blanco de El Bermejo ha ganado los torneos del 1983, 1986, 1989, 2005 y 2007.

Hay que aclarar y según señala el prestigioso sitio: Rugby de Cuyo es, que en el 2005 hubo dos torneos: El local de 18 fechas (Los Tordos Campeón) y un Regional de 5 fechas (Mendoza Campeón).