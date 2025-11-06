Rugby: Julián Hernández y Facundo Cardozo van como titulares en Argentina XV

La ventana internacional de noviembre llega a su fin para el seleccionado nacional. La selección nacional de rugby denominada: Argentina XV buscará cerrar una gira que tiene como objetivo seguir formando y desarrollando jugadores de cara a los años venideros.

Por su parte, Nicolás Vergallo, entrenador asistente de Argentina XV, analizó lo que fue el partido ante Munster y anticipó lo que será el próximo duelo: “El primer desafío es mantener lo que hicimos en Irlanda. Se hicieron cosas muy buenas y los chicos demostraron que están a la altura y que pueden jugar tranquilamente en este nivel. Con respecto a Bristol, creo que es un equipo que mueve mucho la pelota e intenta darle velocidad al juego. Así lo demuestran en el campeonato por los puntos y creo que mañana será más abierto aún así que estamos preparados para eso”.