6 de noviembre de 2025 - 20:42

Rugby: Julián Hernández y Facundo Cardozo van como titulares en Argentina XV

Los Rugbiers de Marista y Teqúé serán de la partida frente al poderoso Bristol Bears

Rugby. El destacado jugador de Marista de Mendoza: Julián Hernández

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La ventana internacional de noviembre llega a su fin para el seleccionado nacional. La selección nacional de rugby denominada: Argentina XV buscará cerrar una gira que tiene como objetivo seguir formando y desarrollando jugadores de cara a los años venideros.

Bristol Bears será el rival del equipo argentino este viernes 7, desde las 16.45 en el estadio Ashton Gate, donde el equipo inglés hace de local en la Premiership.

Por su parte, Nicolás Vergallo, entrenador asistente de Argentina XV, analizó lo que fue el partido ante Munster y anticipó lo que será el próximo duelo: “El primer desafío es mantener lo que hicimos en Irlanda. Se hicieron cosas muy buenas y los chicos demostraron que están a la altura y que pueden jugar tranquilamente en este nivel. Con respecto a Bristol, creo que es un equipo que mueve mucho la pelota e intenta darle velocidad al juego. Así lo demuestran en el campeonato por los puntos y creo que mañana será más abierto aún así que estamos preparados para eso”.

La referee del encuentro será la inglesa Sara Cox, mientras que Harry Walbaum y Jonathan Healy serán sus asistentes. La alineación de Argentina XV para enfrentar a Bristol Bears será la siguiente:

Rafael Garrido

Leonel Oviedo

Francisco Moreno

Lorenzo Colidio

Federico Albrisi

Nicolás D'Amorim

Facundo Cardozo

Juan Cruz Pérez (C)

Alejo Sugasti

Julián Hernández

Mateo Soler

Faustino Sánchez

Agustín Fraga

Santiago Pernas

Tobías Wade

Suplentes

Matías Medrano

Diego Correa

Octavio Filippa

Lautaro Simes

Juan Pedro Bernasconi

Estanislao Pregot

Bautista farisé

Tomás medina

Amistosos

Los partidos de Argentina XV en 2025:

Sábado 5 de julio Brasil 17-45 Argentina XV

Viernes 18 de julio Argentina XV 52-12 Rumania

Sábado 1° de noviembre Munster Rugby 31-28 Argentina XV

Viernes 7 de noviembre – 16:45 Bristol Bears vs. Argentina XV (Ashton Gate – Bristol, Inglaterra)

