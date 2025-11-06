Rugby: Julián Hernández y Facundo Cardozo van como titulares en Argentina XV

Los Rugbiers de Marista y Teqúé serán de la partida frente al poderoso Bristol Bears
La ventana internacional de noviembre llega a su fin para el seleccionado nacional. La selección nacional de rugby denominada: Argentina XV buscará cerrar una gira que tiene como objetivo seguir formando y desarrollando jugadores de cara a los años venideros.
Bristol Bears será el rival del equipo argentino este viernes 7, desde las 16.45 en el estadio Ashton Gate, donde el equipo inglés hace de local en la Premiership.
Por su parte, Nicolás Vergallo, entrenador asistente de Argentina XV, analizó lo que fue el partido ante Munster y anticipó lo que será el próximo duelo: “El primer desafío es mantener lo que hicimos en Irlanda. Se hicieron cosas muy buenas y los chicos demostraron que están a la altura y que pueden jugar tranquilamente en este nivel. Con respecto a Bristol, creo que es un equipo que mueve mucho la pelota e intenta darle velocidad al juego. Así lo demuestran en el campeonato por los puntos y creo que mañana será más abierto aún así que estamos preparados para eso”.
La referee del encuentro será la inglesa Sara Cox, mientras que Harry Walbaum y Jonathan Healy serán sus asistentes. La alineación de Argentina XV para enfrentar a Bristol Bears será la siguiente:
Rafael Garrido
Leonel Oviedo
Francisco Moreno
Lorenzo Colidio
Federico Albrisi
Nicolás D'Amorim
Facundo Cardozo
Juan Cruz Pérez (C)
Alejo Sugasti
Julián Hernández
Mateo Soler
Faustino Sánchez
Agustín Fraga
Santiago Pernas
Tobías Wade
Suplentes
Matías Medrano
Diego Correa
Octavio Filippa
Lautaro Simes
Juan Pedro Bernasconi
Estanislao Pregot
Bautista farisé
Tomás medina
Amistosos
Sábado 5 de julio Brasil 17-45 Argentina XV
Viernes 18 de julio Argentina XV 52-12 Rumania
Sábado 1° de noviembre Munster Rugby 31-28 Argentina XV
Viernes 7 de noviembre – 16:45 Bristol Bears vs. Argentina XV (Ashton Gate – Bristol, Inglaterra)