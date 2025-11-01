Marcelo Gallardo no da pistas del equipo que enfrentará a Gimnasia

El director técnico de River Plate juega al misterio en la previa del partido ante Gimnasia de La Plata en el Monumental.

Después de las múltiples decepciones en los distintos frentes donde era animador, River Plate intentará comenzar a cerrar el año de forma más decorosa cuando reciba a Gimnasia de La Plata, en el Más Monumental. Para dicho desafío, el entrenador Marcelo Gallardo todavía no da indicios de lo que hará.

No ha sido una semana sencilla en Núñez. La inesperada eliminación en Copa Argentina ante Independiente Rivadavia caló hondo en el ánimo general, que está aún más enrarecido debido a las elecciones presidenciales del club ocurridas en la mañana de este sábado. A esto se suma las caídas en la Copa Libertadores, y el flojísimo presente en la Liga Profesional.

Sin dudas, este panorama le pone más presión a un técnico con mucha espalda, pero no infinita. Marcelo Gallardo sabe que la victoria no es una opción, y por eso mantiene dudas en el once inicial y la búsqueda táctica del equipo.

Marcelo Gallardo todavía no confirma el once: River Plate River Plate tendrá un partido caliente ante Gimnasia de La Plata Durante la semana, el entrenador recibió la mala noticia de la lesión de Gonzalo Montiel, por lo que su lugar quedó en disputa entre Milton Casco y Fabricio Bustos. Esa es la primera duda. Luego, en la mitad de la cancha, aparecen otras dos. Mientras Enzo Pérez lucha por regresar a ser el emblema en la mitad de la cancha tras estar marginado varias semanas por lesión, el juvenil Cristian Jaime le pelea el puesto al experimentado Nacho Fernández.

El resto del equipo parece estar un poco más claro. Abajo la dupla de centrales con Martínez Quarta y Rivero, y Acuña ocupando el lateral izquierdo. La línea media con Kevin Castaño y Quintero como números puestos, y Maximiliano Salas acompañado por Colidio en la zona de definición.