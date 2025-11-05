5 de noviembre de 2025 - 18:34

De cara al Superclásico y en medio de una crisis futbolística, Marcelo Gallardo renovó contrato con River

Antes del Superclásico, Marcelo Gallardo se presentó ante la prensa junto a Stefano Di Carlo, flamante presidente, para comunicar su continuidad en River.

Stefano Di Carlos y Marcelo Gallardo en plena conferencia de prensa, anunciando la continuidad del DT.&nbsp;

Stefano Di Carlos y Marcelo Gallardo en plena conferencia de prensa, anunciando la continuidad del DT. 

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Marcelo Gallardo aseguró que a fin de año analizará como sigue

Marcelo Gallardo advirtió sobre su futuro en River Plate: "A fin de año analizaremos como seguir"

Por Redacción Deportes
alerta en river plate por la posible salida de un juvenil con mucha proyeccion

Alerta en River Plate por la posible salida de un juvenil con mucha proyección

Por Redacción Deportes
WhatsApp Image 2025-11-05 at 18.32.09

La palabra de Marcelo Gallardo tras anunciar su continuidad en River Plate

El DT comunicó su continuidad en una conferencia de prensa junto al flamante presidente Stefano Di Carlo."Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas que tengo de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene", señaló el Muñeco ante los micrófonos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

River Plate - Gimnasia de La Plata, por Liga Profesional

River Plate y otra durísima derrota en casa: perdió con Gimnasia de La Plata

Por Redacción Deportes
Leandro Paredes quiere ganar un Superclásico por primera vez

Ni goles ni victoria: la deuda de Leandro Paredes en los Superclásicos

Por Cristian Reta
Desde su vuelta al Millo, el Muñeco atraviesa uno de sus momentos más críticos. 

Marcelo Gallardo, contra reloj: River atraviesa su momento más delicado y el Superclásico se acerca

Por Redacción Deportes
En el Monumental, el delantero se lesionó en los primeros minutos del duelo frente a Gimnasia de La Plata. Partido en el que se impuso el Lobo. 

Complicado panorama para el Millo: Colidio se lesionó y River se queda sin variantes para el Superclásico

Por Redacción Deportes