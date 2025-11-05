De cara al Superclásico y en medio de una crisis futbolística, Marcelo Gallardo renovó contrato con River

En plena crisis, y cuando se empezaba a especular con su futuro a días del
Tras suspender inesperadamente la conferencia posterior a la derrota con Gimnasia, que complicó la situación del MIllonario en la tabla anual pensando en clasificar a la Superclásico, Marcelo Gallardo renovó su contrato con River hasta diciembre del 2026. y desató el repudio del Monumental. Copa Libertadores 2026
WhatsApp Image 2025-11-05 at 18.32.09
La palabra de Marcelo Gallardo tras anunciar su continuidad en River Plate
El DT comunicó su continuidad en una conferencia de prensa junto al flamante presidente
"Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas que tengo de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene", señaló el Muñeco ante los micrófonos. Stefano Di Carlo.
. Es un momento de adversidad deportiva que creo yo que la historia de River ha atravesado muchas de estas. En cuanto a eso tengo que decir que no estamos ajenos a la realidad. Sabemos que los objetivos de este año no fueron como hubiésemos querido que salgan", comenzó diciendo el DT más ganador de la historia del club. "Principalmente agradecer a Stefano y a toda la comisión directiva por su convicción
Y añadió:
Ahí es donde creo yo que desde mi forma de pensar, mi forma de ser y mi forma de encarar esta adversidad es lo que me hace creer que tengo las convicciones necesarias como para redoblar la apuesta". "Generar un nuevo espacio en un entorno en el que nos podamos mentalizar nuevamente nos va a hacer volver a ganar.