De cara al Superclásico y en medio de una crisis futbolística, Marcelo Gallardo renovó contrato con River

Antes del Superclásico, Marcelo Gallardo se presentó ante la prensa junto a Stefano Di Carlo, flamante presidente, para comunicar su continuidad en River.

En plena crisis, y cuando se empezaba a especular con su futuro a días del Superclásico, Marcelo Gallardo renovó su contrato con River hasta diciembre del 2026. Tras suspender inesperadamente la conferencia posterior a la derrota con Gimnasia, que complicó la situación del MIllonario en la tabla anual pensando en clasificar a la Copa Libertadores 2026 y desató el repudio del Monumental.

La palabra de Marcelo Gallardo tras anunciar su continuidad en River Plate El DT comunicó su continuidad en una conferencia de prensa junto al flamante presidente Stefano Di Carlo."Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas que tengo de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene", señaló el Muñeco ante los micrófonos.

"Principalmente agradecer a Stefano y a toda la comisión directiva por su convicción. Es un momento de adversidad deportiva que creo yo que la historia de River ha atravesado muchas de estas. En cuanto a eso tengo que decir que no estamos ajenos a la realidad. Sabemos que los objetivos de este año no fueron como hubiésemos querido que salgan", comenzó diciendo el DT más ganador de la historia del club.