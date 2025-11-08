Boca Juniors y la oportunidad de consolidar su proyecto en el clásico

Ante River Plate, el Xeneize tendrá la chance de dar un paso más hacia la tranquilidad, solidificando una levantada que comenzó hace algunas semanas.

No hace tanto tiempo atrás, la situación de Boca era por demás apremiante. Con la racha negativa más grande de toda su historia producto de un equipo que no levantaba cabeza y parecía vencido antes de salir a jugar, el futuro parecía oscuro. Sin embargo, todo comenzó a cambiar lentamente. Ahora tiene la chance de consolidar.

De la crisis a la calma, el camino de Boca antes del clásico: Independiente Rivadavia vs Boca Juniors El triunfo ante la Lepra, el comienzo de la tranquilidad en Boca Marcelo Alvarez La mejoría primero llegó con Miguel Russo al frente del equipo, con esa importantísima victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza y el triunfo frente a Aldosivi. Luego, se profundizó con la continuidad de Claudio Úbeda como conductor interino. De a poco, con pequeños pero firmes pasos, la cosa empezó a cambiar.

Así, en pocas semanas, el Xeneize pasó de deambular en la mitad de la tabla a ser puntero de su zona, y de encontrarse lejos de la Copa Libertadores a quedar a un pasito de confirmar el cupo para la edición 2026. Todo cambió para mejor, y hoy la calma reina por Brandsen con Di Lollo y Costa integrando la zaga, Leandro Paredes como conductor, y Milton Giménez firme como titular gracias a su aporte goleador.

Lo que significaría ganarle a River Plate: bocajrs_571962834_18542205574009014_5980842438218316957_n Miguel Merentiel, figura del Xeneize que quiere dar el golpe en el clásico En ese contexto aparece el clásico en casa, que puede resultar clave para confirmar este buen presente. Una victoria ante el rival de toda la vida no sólo aportaría alegría al hincha, sino que puede confirmar el gran objetivo de la institución en este 2025: asegurar su puesto en la Copa Libertadores 2026, ya que dejaría alejado por completo a Argentinos Juniors (Cuarto de la Tabla Anual de la Liga Profesional).

Claudio Úbeda también entiende que un triunfo le daría mucha más espalda para introducir cambios, proyectar a futuro y tomar decisiones fuertes relacionadas con los integrantes del plantel. No es lo mismo conducir luego de ganar ante River, que hacerlo con una dura derrota en casa.