A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1: cómo seguir el minuto a minuto

El argentino Franco Colapinto vivió un sábado agitado en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 . Luego de un fuerte choque en la carrera Sprint, el piloto de Alpine no logró una buena clasificación y deberá largar desde la posición 18° en la final del domingo, en el circuito de Interlagos.

El fin de semana se vio marcado por incidentes. En la Sprint, Colapinto perdió el control del auto y terminó chocando contra el muro de contención, destrozando el auto . Segundos antes, Oscar Piastri y Nico Hülkenberg también sufrieron con la misma curva y tuvieron el mismo destino que el argentino.

La contracara en Alpine fue su compañero de equipo, Pierre Gasly, que tuvo una brillante actuación tras haber sumado un punto para el equipo al quedar octavo en la Sprint.

A pesar del golpe, los mecánicos del equipo repararon el monoplaza a contrarreloj para la clasificación. Allí, Colapinto quedó 18°, mientras que Gasly avanzó hasta la tercera etapa y finalizó noveno.

La estrella Max Verstappen , por su parte, también tuvo una jornada para el olvido . Molesto por un errode en su Red Bull, solo pudo ubicarse 16°, mientras que Lando Norris partirá desde la pole position y se perfila como favorito al título.

Qué dijo Colapinto tras su choque

Tras bajarse del auto, Colapinto no ocultó su frustración por el resultado: “La verdad, me sentí bastante lento, y eso que cambiamos muchas cosas en el auto. Ha sido un día duro para el equipo, y estoy muy agradecido de que hayan podido reparar el coche después del accidente”, reconoció el piloto de Alpine.

Además, agregó: “Veremos qué podemos hacer mañana. Vamos a trabajar con los ingenieros para entender en qué podemos mejorar. En lo personal, esta es una carrera muy especial y me da bronca no haber estado más rápido”.

Sobre el rendimiento de su compañero, destacó el buen nivel del francés: “Pierre demostró que está muy bien hoy. Ojalá mañana podamos sumar los dos para el equipo”.

Así será la parrilla de largada para el Gran Premio de Brasil

Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Iscak Hadjar (RB) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (RB) Oliver Bearmen (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Alex Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Max Verstappen (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber)

Fecha, horario y cómo seguir el minuto a minuto

El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo 9 de noviembre a las 14:00 (hora argentina) y podrá seguirse minuto a minuto por Los Andes. Se espera un clima inestable, con posibilidad de lluvia y tormentas en Interlagos, tal como ocurrió el año pasado.