Franco Colapinto subió dos posiciones y largará 16° en el GP de Brasil

Debido a que Red Bull y Haas realizarán arreglos en los coches de Max Verstappen y Esteban Ocon, el piloto argentino escaló dos posiciones. Lando Norris es el poleman.

Por Nicolás Salas

Lando Norris consiguió la pole position en el Gran Premio de Brasil, mientras que Franco Colapinto finalizó 18°. Lo cierto es que la pobre clasificación de Max Verstappen y los cambios en el coche de Esteban Ocon produjo que el argentino subiera un puesto en la parrilla inicial.

Live Blog Post

Esteban Ocon también saldrá desde boxes

El equipo Haas confirmó que el monoplaza del piloto francés sufrió el cambio de la unidad de potencia y, tras infringir las reglas de parque cerrado, largará el GP de Brasil desde los boxes. Franco vuelve a verse beneficiado y ahora partirá en el puesto 16.

Live Blog Post

Max Verstappen partirá desde el pitlane

La performance de Max Verstappen en lo que va del Gran Premio de Brasil 2025 no colma las expectativas que hay en él para pelearle el campeonato a los McLaren de Piastri y Norris. El piloto neerlandes cayó en Q1 y se clasificó 16º. Sin embargo, saldrá desde el pitlane y Franco Colapinto gana una posición en la largada.

El motivo se debe a que Red Bull Racing realizó cambios de configuración buscando volver a la senda correcta. Además, la posible lluvia y sobre todo las manos del vigente campeón, que a menudo han encontrado su mejor versión en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, pueden permitirle remontar posiciones, tal y como ocurrió en 2024.

Live Blog Post

Así será la parrilla de largada para el Gran Premio de Brasil

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Iscak Hadjar (RB)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Liam Lawson (RB)
  8. Oliver Bearmen (Haas)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Nico Hulkenberg (Sauber)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Alex Albon (Williams)
  13. Lewis Hamilton (Ferrari)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Esteban Ocon (Haas)
  17. Franco Colapinto (Alpine)
  18. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  • Max Verstappen (Red Bull) desde el pitlane
Live Blog Post

Así es el circuito de Interlagos del Gran Premio de Brasil

  • Longitud del circuito: 4.309 km
  • Primer Gran Premio: 1973
  • Número de vueltas: 71
  • Tiempo de vuelta más rápido: 1:10.540 Valtteri Bottas (2018)
  • Distancia de carrera: 305.879 km
El Circuito de Interlagos del Gran Premio de Brasil de la F1

El Circuito de Interlagos del Gran Premio de Brasil de la F1

