Franco Colapinto subió dos posiciones y largará 16° en el GP de Brasil

Lando Norris consiguió la pole position en el Gran Premio de Brasil, mientras que Franco Colapinto finalizó 18°. Lo cierto es que la pobre clasificación de Max Verstappen y los cambios en el coche de Esteban Ocon produjo que el argentino subiera un puesto en la parrilla inicial.
Esteban Ocon también saldrá desde boxes
El equipo Haas confirmó que el monoplaza del piloto francés sufrió el cambio de la unidad de potencia y, tras infringir las reglas de parque cerrado, largará el GP de Brasil desde los boxes. Franco vuelve a verse beneficiado y ahora partirá en el puesto 16.