Franco Colapinto subió dos posiciones y largará 16° en el GP de Brasil

Max Verstappen partirá desde el pitlane

La performance de Max Verstappen en lo que va del Gran Premio de Brasil 2025 no colma las expectativas que hay en él para pelearle el campeonato a los McLaren de Piastri y Norris. El piloto neerlandes cayó en Q1 y se clasificó 16º. Sin embargo, saldrá desde el pitlane y Franco Colapinto gana una posición en la largada.

El motivo se debe a que Red Bull Racing realizó cambios de configuración buscando volver a la senda correcta. Además, la posible lluvia y sobre todo las manos del vigente campeón, que a menudo han encontrado su mejor versión en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, pueden permitirle remontar posiciones, tal y como ocurrió en 2024.