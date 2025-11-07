Ezequiel Centurión se fracturó y su futuro entre Independiente Rivadavia y River Plate es incierto

El arquero, una de las figuras del equipo campeón de la Copa Argentina, sufrió una dura lesión que lo marginará de los terrenos por un largo período.

Independiente Rivadavia está de festejo, y seguirá así durante un tiempo prolongado. No es para menos, ya que la histórica consagración en la Copa Argentina desató una alegría inconmensurable en el club. Sin embargo, en medio de esa algarabía se confirmó una noticia negativa.

Los detalles de la lesión del arquero de Independiente Rivadavia: Embed CAMBIO DE ARQUERO: GONZALO MARINELLI entró por EZEQUIEL CENTURIÓN en #IndependienteRivadavia.pic.twitter.com/Hdnb2lnkQI — DAT (@DeportesAlTacok) November 6, 2025 El único elemento que borra un poquito la sonrisa pasa por la situación del arquero Ezequiel Centurión, uno de los puntos altos del plantel que bordó la primera estrella. Es cierto que su salida quedó en segundo plano en la vorágine del encuentro, pero con el correr de los días se han ido confirmando detalles que preocupan sobre su futuro cercano.

El primer indicio público ocurrió en los festejos mismos en Mendoza, donde el portero lució un yeso en su brazo izquierdo. Allí, el propio futbolista deslizó que su lesión no era sencilla, y que estaría fuera de competencia por un buen tiempo. Luego, lo confirmó en diálogo con DSports. "Me pusieron yeso porque tengo una fractura. Ahora quiero disfrutar el título y de a poquito meterme en la recuperación", lanzó al respecto.

A la hora de relatar lo que sintió, y los pasos a seguir, el guardametas no dudó en contar todo con lujo de detalle. "Me tengo que hacer una radiografía, pero ya se que tengo doble fractura en el radio. Seguramente sea para operar. Sentí el 'crack' en el momento. Me di cuenta. Les dije a los chicos: 'Me quebré'. Cuando el médico me saca el guante le dije que me acomode la muñeca porque pensamos que se había salido de lugar. Pero estaba quebrada", aseguró al mismo medio.

Centurión, la gran duda de la Lepra para lo que viene: Ezequiel Centurión Ezequiel Centurión quiere quedarse en Independiente Rivadavia, pero su futuro está en duda Ramiro Gómez La doble fractura sufrida en una caída fortuita sobre el final del encuentro ante el Bicho sacará al arquero por lo que resta del año, aunque su ausencia no dolerá tanto porque la Lepra no se juega nada, y porque el entrenador podrá darle rodaje a los suplentes (inclusive Gonzalo Marinelli, inesperada figura en los penales).