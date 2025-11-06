Diego Tonetto, el mendocino que volvió a hacer historia con Independiente Rivadavia

Cinco temporadas, dos títulos, una historia de amor y pertenencia. Diego Tonetto no solo es uno de los jugadores más queridos en Independiente Rivadavia : es también el único futbolista mendocino del plantel c ampeón de la Copa Argentina . Llegó al Parque en 2021, fue parte del ascenso histórico con Alfredo Bert i y ahora sumó otro capítulo dorado con la Lepra.

A sus 36 años, este zurdo nacido en la tierra del buen sol y el buen vino puede decir que escribió su nombre en la historia grande del fútbol de los Azules. En la final ante Argentinos Juniors no le tocó ingresar, pero estuvo entre los suplentes y formó parte de la campaña. Junto a Alex Arce, Victorio Ramis y Luciano Abecasis, es uno de los pocos sobrevivientes del ascenso 2023.

En apenas dos años , Independiente pasó de soñar con mantenerse en la categoría a levantar un trofeo nacional y clasificarse a la Copa Libertadores 2026, algo impensado para muchos.

Tonetto no esconde la emoción: “El logro del 2023 fue un sueño que pude cumplir, y sinceramente con ese ya estaba satisfecho. Pero me propuse seguir y, como siempre, trato de ir por más. Tuvimos un primer año complicado, pero con la llegada de Alfredo acomodamos el barco. Él es nuestro líder, nuestro capitán, y este año cerramos una Copa tremenda. Esta gente se lo merecía después de tantos años de lucha y de pasar malos momentos", explicó el jugador.

Sobre la final frente a Argentinos Juniors, Tonetto reconoció la dureza del partido: “Habíamos ampliado la ventaja y parecía que lo teníamos controlado, pero el partido se nos complicó. Nos sobrepusimos a todo: al rival, al arbitraje y a las expulsiones. Terminamos con nueve jugadores, pero eso refleja lo que es este club: cuando más difícil se pone, más carácter aparece. En los penales, creo que se hizo justicia", sostuvo.

image Independiente Rivadavia: Los campeones llegan al Parque General San Martín Ramiro Gómez.

“Berti tiene algo místico con este club”

Tonetto no ahorra elogios para el entrenador. “Alfredo tiene algo especial. Por sobre lo táctico y todo lo que sabe, tiene una conexión distinta con este club y con nosotros. Prioriza lo humano por sobre lo profesional, y desde ahí se construyen los grandes grupos. Lo salvó del descenso, lo ascendió y ahora lo hizo campeón. Es un líder con mayúsculas.”

Orgullo mendocino

Ser el único jugador local del plantel le da a Tonetto un valor simbólico extra: “Para mí es un orgullo enorme. Este es el primer título tanto para el club como para el fútbol mendocino. Nací y me crié en Mendoza, amo mi provincia y me emociona ver cómo crece nuestro fútbol. Quedar en la historia de Independiente y de Mendoza es algo que voy a llevar conmigo toda la vida", dijo emocionado.

image La llegada del micro que trasladó a los campeones de la Copa Argentina hasta el estadio Bautista Gargantini. Diego está al frente del plantel. Ramiro Gómez

“Estoy en el lugar donde quiero estar”

A pesar del paso de los años, Tonetto asegura que su vínculo con el club es más fuerte que nunca: “Desde hace tiempo siento que estoy en el lugar donde quiero estar. En el fútbol y en la vida no todos pueden decir eso. Por eso solo tengo palabras de agradecimiento: elegí estar acá, disfruto de este presente y me hacen disfrutarlo mucho", manifestó Diego.

El jugador también recordó el momento del gol de Villa y la emoción de su familia: “Cuando entró el gol se me vinieron muchas imágenes: mi familia en la tribuna, los sacrificios, los viajes, todo lo que cuesta llegar hasta acá. Este título también es para ellos y para toda la gente que siempre nos acompaña, incluso cuando no puede viajar", explicó.

image En el estadio Bautista Gargantini, los hinchas de Independiente Rivadavia vivieron una verdadera fiesta al recibir a los campeones de la Copa Argentina." Ramiro Gómez

“Tengo la suerte de estar del lado correcto del Parque”

El cierre de Diego Tonetto fue con una sonrisa y una frase que ya quedó para la historia: "“El fútbol mendocino está viviendo un momento hermoso. Gimnasia ascendió y nosotros somos campeones. Pero yo siempre digo que tengo la suerte de estar del lado correcto del Parque, y así será hasta el fin de mis días", comentó sonriente, Diego.