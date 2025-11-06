Fórmula 1: Alpine publicó un posteo sugerente que podría anticipar la renovación de Franco Colapinto

La noticia de que el piloto de Fórmula 1, de la ciudad de Pilar, podría firmar contrato con su team, podría conocerse este viernes

La escudería francesa de Formula 1 Alpine realizó una publicación en su cuenta de Instagram con la fecha de este viernes, 7 de noviembre de 2025, día en el que se rumorea que podrían renovar el contrato del piloto argentino Franco Colapinto.

La publicación fue acompañada de la frase “¿Ya hicieron los cálculos?” y un emoji pensativo, y se cargó de comentarios pidiendo por la confirmación de que el pilarense correrá en la máxima categoría durante un año más.

Colapinto se encuentra en la ciudad brasileña de San Pablo para la disputa la fecha 21° del campeonato Mundial de Automovilismo correspondiente al Gran Premio de Brasil, al que catalogó como su carrera “de casa”, por ser la más cercana a la Argentina y llenarse de simpatizantes albicelestes en las tribunas.