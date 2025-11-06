6 de noviembre de 2025 - 21:35

Fórmula 1: Alpine publicó un posteo sugerente que podría anticipar la renovación de Franco Colapinto

La noticia de que el piloto de Fórmula 1, de la ciudad de Pilar, podría firmar contrato con su team, podría conocerse este viernes

Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La escudería francesa de Formula 1 Alpine realizó una publicación en su cuenta de Instagram con la fecha de este viernes, 7 de noviembre de 2025, día en el que se rumorea que podrían renovar el contrato del piloto argentino Franco Colapinto.

Leé además

Fórmula 1. Lando Norris y Franco Colapinto, grandes amigos en la Fórmula 1

GP de Brasil de Fórmula 1: viene un fin de semana clave en la lucha por el título

Por Gonzalo Tapia
El piloto de Fórmula 1. Max Verstappen 

Fórmula 1 ¿Se viene la lluvia en GP de Brasil'

Por Redacción Deportes

La publicación fue acompañada de la frase “¿Ya hicieron los cálculos?” y un emoji pensativo, y se cargó de comentarios pidiendo por la confirmación de que el pilarense correrá en la máxima categoría durante un año más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto sin opciones: se conoció el momento exacto en que Alpine tiró la toalla en 2025

Por Cristian Reta
Lewis Hamilton, piloto de Ferrari

Tensión en Ferrari: crecen las dudas sobre Lewis Hamilton y aparecen los primeros candidatos a reemplazarlo

Por Cristian Reta
Franco Colapinto competirá en el Circuito de Interlagos, escenario del GP de Brasil

La Fórmula 1 le dio un lugar especial a Franco Colapinto para el Gran Premio de Brasil

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine

El mensaje de Franco Colapinto a todos sus fans en la previa del Gran Premio de Brasil

Por Cristian Reta